

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی امروز چهارشنبه در نشست قرارگاه ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان که با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، فرمانده قرارگاه نجف اشرف و جمعی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: باغ موزه دفاع مقدس یک کار صرفاً عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی برای استان است و باید تلاش کنیم این مجموعه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد فرهنگ ایثار و شهادت و خاطرات دفاع مقدس به نسل‌های جدید منتقل شود و جوانان بدانند چه افتخاراتی آفریده شده و چه ایثار و ازخودگذشتگی‌هایی صورت گرفته است تا ایران اسلامی امروز در اوج عزت و اقتدار قرار داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه استان در دوران دفاع مقدس گفت: کرمانشاه یکی از استان‌های مهم دوران جنگ بوده و امروز نیز هم مبدأ حرکت کاروان‌های راهیان نور و هم مقصد این کاروان‌هاست؛ بنابراین انتظار می‌رود باغ موزه دفاع مقدس استان در شأن این جایگاه ساخته و تکمیل شود. دکتر حبیبی ادامه داد: علاوه بر کاروان‌های راهیان نور، زائران اربعین و گردشگران بسیاری به کرمانشاه سفر می‌کنند و بخشی از این افراد علاقه‌مند به بازدید از یادمان‌ها و آثار دفاع مقدس هستند؛ بنابراین باغ موزه می‌تواند به یکی از مقاصد مهم فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود. وی با تأکید بر اینکه باغ موزه باید به یک المان شهری و مکان مقدس برای مردم کرمانشاه تبدیل شود، گفت: این مجموعه باید به محلی عمومی برای حضور خانواده‌ها، مدارس، جوانان و مردم تبدیل شود تا در کنار جنبه تفریحی و فرهنگی، بستری برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس نیز فراهم کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این پروژه اظهار کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری باید با محوریت مشخص و تقسیم کار انجام‌شده، برای تکمیل پروژه پای کار باشند و هر دستگاه مطابق مسئولیتی که پذیرفته است، اقدامات خود را با سرعت دنبال کند. دکتر حبیبی تأکید کرد: با توجه به محدودیت زمانی، باید فاز نخست باغ موزه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود و پیشنهاد من این است که در مرحله نخست، تکمیل محوطه و ساختمان مجموعه در اولویت قرار گیرد تا امکان بهره‌برداری و حضور مردم فراهم شود و سایر اقدامات عمرانی نیز همزمان یا در ادامه انجام گیرد. وی با اشاره به ضرورت تکمیل محوطه‌سازی و بخش‌های پیرامونی پروژه افزود: اقداماتی از جمله محوطه‌سازی، تکمیل دیوارهای شرقی و شمالی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز باید با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر پیگیری ملی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اعتبارات این پروژه ماهیت ملی دارد، موضوع تأمین منابع را در سطح ملی نیز پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم پروژه به دلیل کمبود اعتبار متوقف بماند.

مدیر ارشد استان با اشاره به دستور وزیر مربوطه برای حمایت از پروژه باغ موزه دفاع مقدس اظهار کرد: وزیر با توجه به اهمیت موضوع و علاقه‌مندی به حوزه دفاع مقدس، دستور حمایت از این پروژه را صادر کرده است و باید از این ظرفیت برای تسریع در اجرای پروژه استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز برای کمک به تأمین منابع در حد ظرفیت‌های موجود همکاری خواهند کرد تا این پروژه مهم فرهنگی و اجتماعی به سرانجام برسد و باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه در شأن مردم استان و جایگاه تاریخی این خطه به بهره‌برداری برسد.