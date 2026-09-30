مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو از پایش مستمر تعارض منافع در این سازمان خبر داد و گفت: وضعیت عضویت مدیران، کارشناسان و کارکنان در هیئت‌مدیره و سهامداری شرکت‌ها هر شش ماه یک‌بار و با رعایت حدود و ضوابط قانونی بررسی می‌شود.

پایش مستمر تعارض منافع در سازمان غذا و دارو؛ استعلام شش‌ماهه ۹۵۰ مدیر و کارشناس

پایش مستمر تعارض منافع در سازمان غذا و دارو؛ استعلام شش‌ماهه ۹۵۰ مدیر و کارشناس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاسم حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای برنامه پایش مستمر تعارض منافع در سازمان غذا و دارو از ابتدای استقرار مدیریت فعلی این سازمان اظهار کرد: این اقدام طی کمتر از دو سال گذشته تاکنون سه مرتبه انجام شده و در هر مرحله اطلاعات حدود ۹۵۰ نفر از مدیران، رؤسا، کارشناسان و کارکنان سازمان بر اساس کد ملی از طریق سامانه روزنامه رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین مرحله اجرای این طرح، مشخص شد ۳۴ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان، عمدتاً در شرکت‌های دانش‌بنیان و در برخی موارد در شرکت‌هایی غیرمرتبط با فعالیت سازمان، دارای عضویت هیئت‌مدیره بودند. به این افراد اخطار داده شد تا ظرف یک ماه وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند که در نهایت ۳۲ نفر از عضویت شرکت‌ها خارج شدند و دو نفر نیز با انتخاب ادامه فعالیت در شرکت‌های مذکور، از سازمان غذا و دارو جدا شدند.

مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو ادامه داد: در دو مرحله بعدی استعلام‌ها، موردی از عضویت در هیئت‌مدیره یا سهامداری مغایر با ضوابط در میان کارکنان و مدیران سازمان مشاهده نشد. این فرآیند هر شش ماه یک‌بار تکرار می‌شود تا در صورت جذب نیروهای جدید یا تغییر وضعیت افراد، امکان رصد و مدیریت به‌موقع تعارض منافع فراهم باشد.

حیدری گفت: علاوه بر استعلام‌های دوره‌ای، تمامی کارکنان سازمان در بدو ورود نیز فرم خوداظهاری مربوط به عدم حضور در شرکت‌های مرتبط با فعالیت سازمان را تکمیل می‌کنند تا اطلاعات لازم برای پایش تعارض منافع در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی با اشاره به حساسیت حوزه سلامت افزود: موضوع ارتباطات اقتصادی و عضویت اعضای خانواده مدیران در شرکت‌های مرتبط نیز در چارچوب سیاست‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار دارد. هرچند در قوانین موجود برای عضویت همسر یا فرزندان مدیران حکم صریح و مستقلی وجود ندارد، اما در صورت شناسایی چنین مواردی در شرکت‌های مرتبط با حوزه مسئولیت مدیر، موضوع بررسی و از افراد درخواست می‌شود وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.

مدیر کل حراست سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اشتغال همسر یا فرزندان در شرکت‌ها به‌عنوان کارمند یا کارشناس، به‌خودی‌خود مشمول این رویکرد نیست و آنچه در پایش تعارض منافع مورد توجه قرار می‌گیرد، عضویت در هیئت‌مدیره یا سهامداری در حدود و شرایطی است که قوانین و مقررات تعیین کرده‌اند.

حیدری خاطرنشان کرد: گزارش استعلام‌های دوره‌ای توسط حراست سازمان تهیه و علاوه بر ارائه به مدیران ذی‌ربط، در اختیار نهادهای نظارتی نیز قرار می‌گیرد و استمرار این سازوکار با هدف ارتقای شفافیت، پیشگیری از تعارض منافع و صیانت از سلامت فرآیندهای تصمیم‌گیری دنبال می‌شود.