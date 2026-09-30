رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های رودسر و املش از آزادسازی ۳ هکتار زمین ملی و دولتی در این شهرستان با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی یکتا گفت: در پی شناسایی تصرف غیرقانونی ۳ هکتار زمین ملی در شهرستان رودسر، این زمین با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و حضور فرماندهی یگان حفاظت شرق گیلان، نماینده حقوقی راه و شهرسازی و ماموران انتظامی و شهرداری رودسر آزاد شد و مالکیت آن به دولت بازگردانده شد.

وی با قدردانی از فرماندهی و کارکنان یگان حفاظت شرق گیلان، نیروی انتظامی و قضایی، افزود: ضابطان خاص دستگاه قضایی با همراهی یگان حفاظت راه وشهرسازی، با پایش مستمر زمین‌های ملی و دولتی ملی، با هرگونه تصرف غیرمجاز در سریع‌ترین زمان ممکن و بر اساس دستورات قضایی برخورد می‌کنند.