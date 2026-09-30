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بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۱ تن شیر خام طی شش ماه نخست امسال در مازندران جمعآوری و به واحدهای فرآوری و صنایع لبنی ارسال شد.
اسدالله تیمورییانسری افزود: تولید شیر خام یکی از شاخصهای توسعه بخش دامپروری در استان است و این میزان تولید، حاصل همکاری دامداران، بهبود شرایط نگهداری دام و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی بر چرخه تولید تا جمعآوری است.
وی گفت: تأمین و توزیع بهموقع نهادههای دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی دورهای، بهبود جایگاه دام، آموزشهای فنی به بهرهبرداران و نظارت بر فعالیت سکوهای جمعآوری شیر، از جمله اقدامات انجامشده برای پایداری تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: این اقدامات به افزایش کیفیت شیر، کاهش تلفات دامی و افزایش بهرهوری واحدهای دامداری کمک کرده است.
تیمورییانسری با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت شیر تولیدی گفت: در چهار ماه نخست امسال، آزمایشهای دورهای چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در همه سکوهای جمعآوری انجام شد و نتایج، وضعیت مطلوب کیفیت شیر در شهرستانها را نشان میدهد.
وی کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش دام تا تحویل شیر به صنایع لبنی را از اولویتهای جهاد کشاورزی برشمرد و افزود: هرگونه تخلف یا رعایت نکردن استانداردها با پیگیری جدی مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید، کاهش هزینههای دامداران و کمک به ثبات بازار لبنیات است و با توسعه طرحهای بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایتهای بیمهای، انتظار میرود تولید در سال آینده افزایش یابد.
تیمورییانسری افزود: تداوم این روند میتواند به پایداری روستاها و معیشت دامداران کمک کند و در مسیر خوداتکایی تولید و امنیت غذایی مؤثر باشد.
وی گفت: تولید شیر باکیفیت، زنجیرهای از اشتغال تا صنعت را فعال میکند و تداوم تولید دامداران روستایی میتواند به تقویت زیستبوم مولد روستایی کمک کند.