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مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران گفت: اعتبار مصوب طرح جامع آب تهران ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی و داخلی است که تاکنون ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، علیرضا جزءقاسمی از اجرای طرح جامع آب تهران با اعتبار مصوب ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با ایجاد ظرفیتهای ذخیره و انتقال آب، کاهش وابستگی به پمپاژ و فراهمکردن امکان جابهجایی آب میان سامانههای غرب، شرق و جنوب، با هدف افزایش تابآوری و پایداری شبکه آبرسانی تهران اجرا میشود.
وی با اشاره به مشخصات فنی طرح جامع آب تهران (طرح قمر بنی هاشم (ع)) افزود: در افق این طرح، احداث مخازنی با مجموع ظرفیت ۱۱۵ هزار مترمکعب و اجرای ۱۷۱ کیلومتر خط انتقال پیشبینی شده است تا ظرفیت تأمین، ذخیره و انتقال آب شرب افزایش یابد و مدیریت شبکه در شرایط مختلف با انعطاف بیشتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: یکی از محورهای مهم طرح، تبدیل بخشی از انتقال آب از حالت پمپاژی به ثقلی است که با کاهش نیاز به پمپاژ، زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. همچنین امکان جابهجایی آب بین خطوط آبرسانی سامانههای غرب، شرق و جنوب، از ظرفیتهای مهم این طرح در راستای پدافند غیرعامل و افزایش انعطافپذیری شبکه محسوب میشود.
جزءقاسمی ادامه داد: در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵، مخزن شماره ۴۵ با ظرفیت ۲۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و پیشرفت ۸۸ درصد، مخزن شماره ۷۱ با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب و پیشرفت ۷۷ درصد و مخزن شماره ۵۱ با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب و پیشرفت ۹۵ درصد قرار دارد که بهرهبرداری از این مخازن در برنامه امسال پیشبینی شده است.
به گفته وی، مخزن شماره ۱۳۲۵ نیز با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در مرحله قرارداد قرار دارد و در بخش خطوط انتقال، اجرای سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال در سال جاری برنامهریزی شده که تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به منابع مالی طرح گفت: اعتبار مصوب طرح جامع آب تهران ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی و داخلی است که تاکنون ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.
جزءقاسمی اظهار کرد: برای مخازن پیشبینیشده برای بهرهبرداری تا پایان سال ۱۴۰۵، ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه تمامشده و برای اجرای خط انتقال برنامهریزیشده امسال ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: اجرای طرح جامع آب تهران صرفاً به افزایش ظرفیت تأمین و انتقال آب محدود نمیشود، بلکه با ایجاد ارتباط و قابلیت جابهجایی میان سامانههای مختلف آبرسانی، امکان مدیریت بهینهتر منابع و توزیع متوازنتر آب را در شرایط مختلف فراهم میکند.