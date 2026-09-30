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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از ممنوع شدن کامل صید و ماهیگیری در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با تأکید بر غیرمجاز بودن شکار و صید در مناطق تحت مدیریت این استان، اعلام کرد: ماهیگیری در سد لتیان بدون کسب مجوزهای قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد قضایی خواهد شد.
کرمی با اشاره به انتشار اخبار کذب در فضای مجازی مبنی بر آزاد بودن ماهیگیری در سد لتیان،افزود: برخی افراد با هدف جذب دنبالکننده، اطلاعات نادرست منتشر میکنند که این اقدام نیز پیگرد قانونی دارد و تبلیغ صید غیرمجاز، خود تخلف محسوب میشود.
او از شهروندان خواست برای حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخلفات، هرگونه موارد مشکوک و غیرمجاز شکار و صید را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با شماره تماس ۲۶۵۰۷۲۳۳ گزارش کنند.