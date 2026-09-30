مراقبت از قلب نیازمند توجه به چند محور اصلی است که از پیشگیری و تغذیه سالم تا ورزش منظم و مدیریت استرس را شامل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیماری های قلبی- عروقی نخستین عامل مرگ و میر در سراسر جهان شناخته شده؛ باوجودِ پیشرفت های درمانِ این بیماری در سال های اخیر اما، متخصصان همچنان بر پیشگیری و اصلاح سبک زندگی تاکید میکنند.

همه افراد بالای ۳۰سال میتوانند به طور رایگان غربالگری بیماری های قلبی- عروقی را در مراکز بهداشتی انجام دهند.

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مراقبت از قلب نیازمند توجه به چند محور اصلی است که از پیشگیری و تغذیه سالم تا ورزش منظم و مدیریت استرس را شامل می‌شوند. این اقدامات ساده و عملی، در طولانی‌مدت کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشند و ریسک بیماری‌های قلبی را به شدت کاهش می‌دهند.