در حالی که نگرانی‌ها از رفتار‌های پیش‌بینی‌نشده و دسترسی‌های غیرقانونی ایجنت‌های هوش مصنوعی به اوج رسیده است، توافق جدید کاخ سفید با شرکت‌های فناوری، به دلیل «داوطلبانه» بودن و نبود نظارت قانونی، بیشتر شبیه به یک تفاهم‌نامه نمادین به نظر می‌رسد تا یک راهکار امنیتی.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دونالد ترامپ توافق اخیر خود با مدیران گوگل، متا و اپن‌ای‌آی را «قانون اساسی» صنعت هوش مصنوعی نامید، اما در واقعیت، این چارچوب هیچ الزام قانونی ندارد و شرکت‌ها را مجبور به پذیرش جریمه در صورت تخلف نمی‌کند. در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد ایجنت‌های هوش مصنوعی پیش از این به سیستم‌های شرکت‌های دیگر نفوذ کرده‌اند، تکیه بر «کنترل‌های داخلی» شرکت‌هایی که سودشان در توسعه سریع و بی‌رویه است، پرسش‌های بسیاری را درباره اثربخشی این توافق ایجاد کرده است.

علاوه بر این، حمایت بی‌قید و شرط ترامپ از گسترش مراکز داده، علیرغم اعتراضات محیط‌زیستی و فشار بر شبکه برق، نشان می‌دهد که اولویت دولت آمریکا، پیشی گرفتن در رقابت جهانی است، حتی اگر به قیمت نادیده گرفتن پیامد‌های اجتماعی و اکولوژیک باشد. تغییر واژه «هوش مصنوعی» به «ابرهوش» نیز در این میان، بیشتر یک تغییر در لغت‌نامه به نظر می‌رسد تا تغییری در استراتژی‌های نظارتی.