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وزیر بهداشت با اشاره به تنگناهای ایجادشده در مسیر تامین مواد اولیه دارو گفت: با وجود برخی محدودیتها، مواد اولیه مورد نیاز دارو به میزان کافی وارد کشور شده و تلاش میکنیم در آینده نیز با مشکل تامین مواجه نشویم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وبدا؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره تنگناهای ایجاد شده از سوی دشمن برای تامین مواد اولیه دارو، به ویژه داروهای بیماران خاص و حتی داروهای معمول، با اشاره به حضورش در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور پیدا کردم و عمده بحث در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.
همفکری و همراهی وزارت بهداشت با مجلس، میتواند در این شرایط کمک بسیار خوبی باشد
وی با بیان اینکه همفکری و همراهی وزارت بهداشت با مجلس، به ویژه کمیسیون بهداشت، میتواند در این شرایط کمک بسیار خوبی باشد، افزود: همکاری مجلس و وزارت بهداشت میتواند در تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم و همچنین با کمک بیمهها در کاهش فشار قیمتی بر مردم موثر باشد و در همین ایام جنگ اقدامات بسیار مهمی در این حوزه انجام شده است.
ظفرقندی ادامه داد: به عنوان نمونه، در هفته گذشته خط تولید دارو در یکی از شرکتها را افتتاح کردیم و نمایشگاه دارویی بزرگ کشور نیز طی روزهای اخیر با حضور صدها شرکت برگزار شد که نشان دهنده پیشرفت، نشاط و انگیزه شرکتهای دارویی و حرکت رو به جلوی صنعت دارو در کشور است.
حرکت دارویی کشور رو به جلو است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: استقبال گسترده از این نمایشگاه و حضور پرشمار مردم و فعالان حوزه دارو نشان میدهد که حرکت دارویی کشور رو به جلو است و ظرفیتهای خوبی در این حوزه وجود دارد.
تنگناهای ایجادشده برای دارو را مدیریت کردهایم
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: طبیعتا باید راههایی را که برای ما محدودیت ایجاد کردهاند مدیریت کنیم اگرچه گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی در دنیا مشمول تحریم نیست، اما در عمل اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام میدهند، از طریق ایجاد محدودیت در حمل و نقل و همچنین محدود کردن دسترسی به وسایل و مواد اولیه مورد نیاز، برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی تنگناهایی ایجاد میکند.
ظفرقندی تاکید کرد: با وجود این محدودیت ها، به لطف خداوند و با همکاری همه بخشهای کشور، مسئولان، مردم و تولیدکنندگان دارو، توانستهایم مواد اولیه مورد نیاز دارو را به میزان کافی وارد کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادآور شد: با ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد و همکاری و همراهی دستگاههای مختلف، امیدواریم در آینده نیز در زمینه تامین مواد اولیه و تولید دارو با مشکلی مواجه نشویم و بتوانیم نیاز مردم را به شکل مناسب تامین کنیم.