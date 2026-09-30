برنامه‌های «بیمارستان صبا»، با نگاهی طنز به موضوع «تصمیم‌گیری برای سلامتی»، «مستند فرهنگ»، با بررسی زندگی و سلوک عرفانی شمس تبریزی و «راه شب»، با موضوع سالمندان، از شبکه‌های رادیویی صبا، فرهنگ و ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا»، امروز با نگاهی طنز به موضوع «تصمیم‌گیری برای سلامتی» می‌پردازد و با طرح موقعیت‌های آشنا، از انتخاب‌های کوچک و بزرگی می‌گوید که گاهی سلامت ما را پای میز تصمیم‌گیری می‌نشانند.

در این قسمت، پزشکان و بیماران خیالی بیمارستان صبا با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که در زندگی روزمره برای بسیاری از افراد آشناست، از انتخاب غذای سالم یا فست‌فود گرفته تا تصمیم برای ورزش کردن، خواب کافی، مراجعه به پزشک و جدی گرفتن نشانه‌هایی که نباید نادیده گرفته شوند.

«بیمارستان صبا» تلاش می‌کند با نگاهی طنزآمیز نشان دهد که مراقبت از سلامت فقط به زمان بیماری محدود نمی‌شود و بسیاری از تصمیم‌های کوچک و روزمره، می‌توانند در بلندمدت بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارند.

این برنامه همچنین با طرح موقعیت‌های آشنا و گاه خنده‌دار، به این پرسش می‌پردازد که چرا با وجود آگاهی از اهمیت سلامتی، گاهی تصمیم‌هایی می‌گیریم که برخلاف آن عمل می‌کنند.

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای طنز و آموزشی است که با استفاده از شخصیت‌ها و موقعیت‌های نمایشی، موضوعات مرتبط با زندگی و سلامت را با زبانی ساده و سرگرم‌کننده برای مخاطبان روایت می‌کند.

«بیمارستان صبا» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «مستند فرهنگ»، همزمان با ایام بزرگداشت شمس تبریزی، به بازخوانی زندگی، سلوک عرفانی و تأثیر این عارف نامدار بر اندیشه مولانا جلال‌الدین بلخی می‌پردازد.

این مستند با بهره‌گیری از روایتی دراماتیک و پژوهش‌محور، مخاطب را به جهان عرفان مشرقی می‌برد و پیوند شمس و مولانا را فراتر از یک رابطه معمول استاد و شاگرد، به‌عنوان تحولی عمیق در مسیر فکری و معنوی مولانا روایت می‌کند.

«مستند فرهنگ» در این قسمت، با بررسی این پیوند تاریخی و پرداختن به ابعاد مختلف زندگی و سلوک شمس، تلاش دارد تصویری روشن از این شخصیت تأثیرگذار عرفان اسلامی ارائه دهد و زمینه آشنایی بیشتر مخاطب امروز را با جایگاه شمس تبریزی در تاریخ اندیشه و ادبیات فارسی فراهم کند.

اجرای این مستند روایی با صدای مریم واعظ‌پور انجام شده و سید محمد حسینی باغسنگانی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته است. این برنامه با بهره‌گیری از مستندات ادبی و ساختاری صوتی، روایتی از زندگی و شخصیت رازآلود شمس تبریزی ارائه می‌کند.

علاقه‌مندان به مباحث عرفانی و ادبی می‌توانند این مستند را امروز ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ بشنوند.

برنامه «راه شب» با موضوع «سالمندان، زندگی شاداب و احترام گذاشتن به آنها» همراه شنوندگان رادیو ایران می‌شود.

این برنامه با نگاهی به جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه، بر اهمیت حفظ عزت و کرامت آنان و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند نسل‌های پیشین تأکید می‌کند.

در این برنامه درباره اهمیت توجه به سالمندان، حفظ عزت و کرامت آنان و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند این نسل گفت‌و‌گو می‌شود.

«راه شب»، با نگاهی فرهنگی و اجتماعی، سالمندان را گنجینه‌ای از تجربه، خاطره و دانایی می‌داند و بر ضرورت توجه به نیاز‌های عاطفی آنان و فراهم کردن زمینه‌ای برای حضور شاداب و مؤثرشان در خانواده و جامعه تأکید خواهد داشت.

«راه شب» در کنار موضوع اصلی، بخش‌های متنوعی همچون «آیین‌های ایرانی»، «افسانه‌های باستان»، «سرآمدان»، «حافظ‌خوانی»، «سعدیانه»، «یه دوست تازه» با معرفی کتاب، «شهر شعر»، «ایستگاه شب»، «شورانگیز»، «دلنامه» و «زمزمه‌ای از طبیعت» را نیز برای مخاطبان تدارک دیده است.

کارشناس مجری این برنامه سیدمهرداد ضیایی، گوینده حامد نجم‌الهدی، صدابردار کمیل رضایی و مسئول ارتباطات احمد قمی هستند. طراحی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی «راه شب» را نیز حسین عارفی بر عهده دارد.

برنامه» راه شب» بامداد پنج‌شنبه ۹ مهر ساعت ۰۱:۰۰ از رادیو ایران پخش می شود.