به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم گفت: طی شش ماه نخست امسال، یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر در قالب ۵۹ هزار و ۵۵۰ سفر توسط ناوگان عمومی حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای استان جابه‌جا شدند.

هادی عمو سلطانی آرانی با اشاره به موقعیت کریدوری راه‌های استان قم افزود: این موقعیت موجب تردد قابل توجه ناوگان عمومی حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای در محور‌های استان شده است.

وی با اشاره به نقش شهرستان قم در جابه‌جایی مسافران برون‌شهری بیان کرد: مبادی ورودی و خروجی شهرستان قم به دلیل موقعیت جغرافیایی استان، به عنوان ایستگاه‌های سرویس‌دهی نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران دارند.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از مسافرانی که از مبادی ورودی و خروجی شهرستان قم استفاده می‌کنند، در آمار جابه‌جایی مسافران ناوگان عمومی استان لحاظ نمی‌شوند.

عمو سلطانی آرانی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر توسط ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر بود که نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی است.

وی افزود: این جابه‌جایی‌ها با استفاده از ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه انجام شده است.

به گفته وی، در این مدت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۸ هزار و ۷۶۵ دستگاه مینی‌بوس و ۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه سواری کرایه در جابه‌جایی مسافران استان قم فعالیت داشته‌اند.

هم‌اکنون یک‌هزار و ۱۲۵ راننده و ۶۷۰ دستگاه ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر استان قم فعال هستند.