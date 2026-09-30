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بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر در نیمه نخست امسال با ناوگان عمومی حملونقل جادهای استان قم جابهجا شدند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: طی شش ماه نخست امسال، یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر در قالب ۵۹ هزار و ۵۵۰ سفر توسط ناوگان عمومی حملونقل مسافر جادهای استان جابهجا شدند.
هادی عمو سلطانی آرانی با اشاره به موقعیت کریدوری راههای استان قم افزود: این موقعیت موجب تردد قابل توجه ناوگان عمومی حملونقل مسافر جادهای در محورهای استان شده است.
وی با اشاره به نقش شهرستان قم در جابهجایی مسافران برونشهری بیان کرد: مبادی ورودی و خروجی شهرستان قم به دلیل موقعیت جغرافیایی استان، به عنوان ایستگاههای سرویسدهی نقش مهمی در جابهجایی مسافران دارند.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از مسافرانی که از مبادی ورودی و خروجی شهرستان قم استفاده میکنند، در آمار جابهجایی مسافران ناوگان عمومی استان لحاظ نمیشوند.
عمو سلطانی آرانی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر توسط ناوگان عمومی جادهای استان جابهجا شدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر بود که نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی است.
وی افزود: این جابهجاییها با استفاده از ناوگان اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه انجام شده است.
به گفته وی، در این مدت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۸ هزار و ۷۶۵ دستگاه مینیبوس و ۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه سواری کرایه در جابهجایی مسافران استان قم فعالیت داشتهاند.
هماکنون یکهزار و ۱۲۵ راننده و ۶۷۰ دستگاه ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه در بخش حملونقل جادهای مسافر استان قم فعال هستند.