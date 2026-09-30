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مهارت پخت نان سنتی «تفتان» روستای چرمه شهرستان سرایان، بهدلیل برخورداری از ارزشهای فرهنگی و مردمشناختی، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نان تفتان یکی از خوراکهای سنتی و ارزشمند روستای چرمه از توابع شهرستان سرایان در خراسان جنوبی است که پخت آن در ایام نوروز انجام میشود.
مسئول ثبت میراث ناملموس ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، با اشاره به پیشینه این نان سنتی گفت: نان تفتان در گذشته از جمله نانهای مغذی مورد استفاده چوپانان و کشاورزان بوده و بهعنوان یکی از خوراکهای سنتی منطقه، جایگاه ویژهای در فرهنگ غذایی مردم چرمه داشته است.
فریبا کاهنی، افزود: این نان در آیینهای نوروزی نیز جایگاه خاصی داشته و مردم آن را به نیت برکت، فراوانی رزق و روزی حلال بر سر سفره هفت سین قرار میدادند.
به گفته وی در یکی از رسمهای قدیمی روستا، بزرگان و معتمدان چرمه دو عدد نان تفتان را به همراه چند دانه نان «نفْته» و یک بشقاب رشتهپلو، روی سینی بزرگ یا مجمعه قرار داده و به نیت برکت، روزی و «به دست آوردن رشته زندگی» برای خانوادهها اهدا میکردند.
کاهنی درباره شیوه تهیه نان تفتان افزود: این نان از خمیری تهیه میشود که در آن آرد و ادویههای محلی به کار میرود و در میانه خمیر نیز ترکیبی از روغن گوشت و مغزهای خوراکی قرار میگیرد که به آن ارزش غذایی و ویژگی متمایز میبخشد.
مسئول ثبت میراث ناملموس ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ثبت این مهارت بهعنوان بخشی از میراثفرهنگی ناملموس منطقه گفت: ثبت نان تفتان چرمه تنها ثبت یک شیوه پخت نیست، بلکه ثبت بخشی از دانش بومی، فرهنگ خوراک، باورها و آیینهای مردم این روستا و انتقال آن به نسلهای آینده است.