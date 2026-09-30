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میز خدمت و دیدار چهرهبهچهره فرماندار شهرستان مهریز و جمعی از مسئولان با مردم و نمازگزاران، در مسجد ولیعصر این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دیدار، مردم بهصورت مستقیم و بیواسطه مسائل، مشکلات و مطالبات محلی خود را با مسئولان شهرستان در میان گذاشتند و موضوعات مطرحشده مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.
از جمله مهمترین مسائل مطرحشده در این نشست میتوان به موضوع جمعآوری و ساماندهی زبالههای شهری، مسائل مربوط به نهالستان پسته، مشکلات تأمین آب مورد نیاز درختان محله باقرخانه مهریز، موضوعات مرتبط با بهسازی و دیگر مطالبات محلی و عمرانی مردم اشاره کرد.
حسین عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز، در این دیدار با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم و بیواسطه مسئولان با مردم، اظهار کرد: حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مسائل و دغدغههای آنان از نزدیک، زمینه شناخت دقیقتر مشکلات و پیگیری مؤثرتر برای رفع آنها را فراهم میکند.
وی افزود: پاسخگویی به مردم و پیگیری مطالبات آنان از وظایف مسئولان است و مسائل مطرحشده در این دیدار نیز در چارچوب وظایف دستگاههای مربوطه بررسی و برای رفع مشکلات، پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
این میز خدمت با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، بررسی مطالبات شهروندان و تسریع در روند پیگیری مسائل و مشکلات محلات شهرستان مهریز برگزار شد.