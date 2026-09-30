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سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد در مرحله دوم طرح مسکن استیجاری خبر داده است؛ طرحی که با مشارکت دستگاههای دولتی و انبوهسازان دنبال میشود و هدف آن افزایش دسترسی خانوارها به مسکن اجارهای است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز مرحله دوم طرح مسکن استیجاری و برنامهریزی برای تأمین زمین ساخت ۷۵ هزار واحد خبر داد.
این طرح قرار است با همکاری دستگاههای دولتی و انبوهسازان و با استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی اجرا شود.
هدف از اجرای طرح، افزایش عرضه واحدهای اجارهای و فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به مسکن اعلام شده است.
بر اساس این برنامه، ظرفیت زمینهای دولتی برای توسعه واحدهای استیجاری در مرحله دوم مورد استفاده قرار میگیرد.
در کنار این سیاست، موضوع افزایش عرضه مسکن ملکی و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن خانوارهای فاقد مسکن نیز مطرح است.
کارشناسان بر نقش تسهیلات خرید و ساخت و همچنین دسترسی متقاضیان واقعی به زمین در مسیر تأمین مسکن تأکید دارند.
تداوم اجرای سیاستهای حمایتی در بخش اجاره و همزمان تقویت ابزارهای تأمین مسکن ملکی میتواند دو محور اصلی سیاستگذاری در این حوزه باشد.
اجرای مرحله دوم طرح مسکن استیجاری در حالی دنبال میشود که تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد و جوان همچنان از مسائل مهم بخش مسکن به شمار میرود.