رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از شناسایی و بازداشت دو گروه شکارچی غیرمجاز در مناطق شکارممنوع این شهرستان خبر داد و اعلام کرد در این عملیات‌ها سه قبضه سلاح شکاری و بخشی از لاشه حیات وحش توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی در تشریح این خبر بیان داشت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی دریاچه تار با همکاری کلانتری جابان، یک گروه شکارچی غیرمجاز را که در منطقه شکارممنوع تار و هویر اقدام به شکار کل وحشی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، دو قبضه سلاح شکاری و بخشی از لاشه جانور وحشی کشف و توقیف شد و متخلفان برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند ادامه داد: در موردی دیگر، محیط بانان پاسگاه محیط بانی ضامن آهو پس از شنیدن صدای شلیک، اقدام به تعقیب شکارچی غیرمجاز کردند و با درخواست نیروی کمکی، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و پلیس امنیت دماوند نیز به محل اعزام شدند.

میرزاکریمی گفت: با تحت نظر قرار گرفتن مسیر‌های عبوری، شکارچی غیرمجاز متوقف و یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۱۲ غیرمجاز از وی کشف و توقیف شد.

وی با قدردانی از همکاری عوامل انتظامی شهرستان دماوند اظهار داشت: چهار پاسگاه محیط بانی در شهرستان دماوند فعال است و گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده در مناطق و زیستگاه‌های شهرستان به صورت مستمر انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات شکار و صید و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد و این اقدامات با همکاری و تعامل محیط بانان با کلانتری‌ها و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان ادامه خواهد داشت.