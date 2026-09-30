از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و عملیاتی، هفته نیروی انتظامی با شعار حماسی «پلیس؛ مجاهد ملت مبعوث و ایران سرافزار با آرمان‌های میهن اسلامی» گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، فرمانده انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته پیش رو، باتجلیل از نقش‌آفرینی این نیرو در حفظ امنیت و نظم کشور، برنامه‌های گسترده‌ای را برای تبیین جایگاه تاریخی و دینی پلیس تدوین کرده است.

سردار امجدیان افزود: در این هفته، شعار «پلیس؛ مجاهد ملت مبعوث و ایران سرافزار با آرمان‌های میهن اسلامی» تبلور پیوند میان وظایف امنیتی پلیس و رسالت الهی و میهن‌پرستانه آن است. این شعار بر این نکته تأکید دارد که پلیس نه تنها حافظ نظم عمومی، بلکه مجاهد و مبعوث در مسیر تعالی آرمان‌های انقلاب و صیانت از حاکمیت اسلامی در خاک ایران است.

وی گفت: انتظار می‌رود در طول این هفت روز، با برگزاری آیین‌های مختلف از جمله بازدید از مزار شهدای گمنام، نشست‌های تبیینی و نمایش‌های توانمندی، بر نقش پلیس در صیانت از ارزش‌های ملی و اسلامی تأکید شود. این برنامه‌ها با هدف تجلیل از فداکاری‌های نیرو‌های انتظامی و تقویت پیوند میان پلیس و ملت در مسیر حفظ اقتدار و سربلندی میهن برگزار خواهد شد.