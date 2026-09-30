به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالحسین خسروپناه با اشاره به مشروعیت یافتن جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور امامین انقلاب (ره) گفت: در حال حاضر گزارش جلسات خود را با واسطه به مقام معظم رهبری ارائه می‌دهیم و ایشان نیز هر هفته یا یک هفته در میان، راهنمایی‌ها و راهبرد‌های خود را به ما منتقل می‌کنند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره تلاش کرده یاور دولت‌ها باشد و پیشنهاد‌های دولت را با همدلی بررسی و دنبال کند. در دولت چهاردهم اکثر پیشنهاد‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و پیام نور برای رؤسای دانشگاه‌ها نیز تأیید شده است. اخیراً ترمیم سند بنیادین آموزش و پرورش نیز با همراهی این وزارتخانه تصویب شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت حمایت دولت از تصمیمات شورا گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قدرت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرچه دولت همراهی بیشتری در اجرای تصمیمات شورا داشته باشد، اقدامات بهتر پیش می‌رود.

خسروپناه تأکید کرد: بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام ملی، همدلی، صداقت و محبت کارگزاران نسبت به مردم نیازمندیم تا مردم احساس کنند یک حکمرانی در کشور وجود دارد.