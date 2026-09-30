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هواشناسی افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما و رطوبت و شرجی را برای روزهای آینده در جنوب غرب خوزستان پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخشهای مرکزی در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر دور ازانتظار نیست.
روند کاهش دما طی امروز در استان تداوم خواهد داشت، سپس طی فردا پنجشنبه نهم مهر افزایش ۱ تا ۳ درجهای و روزهای جمعه و شنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.
همچنین جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد شد.
از اوایل روز جمعه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا اوایل روز دوشنبه سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی، شمال غربی، شمال شرقی تا بخشهای مرکزی و ارتفاعات استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال رگبارهای نقطهای دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۶.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.