دانش آموزان نیازمند شهرستان چرام برای شروع سال تحصیلی به کمک مردمی نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سراسر کشور جشن عاطفهها در مدارس شهر چرام برگزار شد و به نمایندگی از مدارس شهر چرام این آیین در مدرسه دخترانه بنت الهدی چرام با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی و اولیا دانش آموزان برگزار شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی چرام گفت: بیش از ۶ هزار دانش آموز در شهر چرام در حال تحصیل هستند که هزار و ۸۳۵ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی چرام است. بخشایش افزود: کمیته امداد امام خمینی چرام تاکنون به هزار و ۲۵۰ دانش آموز نوشت افزار و کمکهای نقدی اهداء کرده است. وی گفت: خیران میتوانند با کمک و همیاری خود به دانش آموزان ما را یاری کنند.