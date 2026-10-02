به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها در مدارس شهر چرام برگزار شد و به نمایندگی از مدارس شهر چرام این آیین در مدرسه دخترانه بنت الهدی چرام با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی و اولیا دانش آموزان برگزار شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی چرام گفت: بیش از ۶ هزار دانش آموز در شهر چرام در حال تحصیل هستند که هزار و ۸۳۵ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی چرام است.

بخشایش افزود: کمیته امداد امام خمینی چرام تاکنون به هزار و ۲۵۰ دانش آموز نوشت افزار و کمک‌های نقدی اهداء کرده است.

وی گفت: خیران می‌توانند با کمک و همیاری خود به دانش آموزان ما را یاری کنند.