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رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه پزشکی و گردشگری سلامت گفت: ایران از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی به بازار منطقهای با جمعیتی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر دسترسی دارد و این ظرفیت میتواند زمینهساز توسعه گسترده گردشگری سلامت کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمشید کرمانچی در همایش «فرصتها و چالشهای گردشگری سلامت» که در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: توانمندیهای پزشکی و سلامت در کشور به شکل گستردهای توسعه یافته و حتی در شرایط دشوار اخیر نیز گردشگری سلامت متوقف نشده است؛ بنابراین باید با شناسایی فرصتهای جدید، مسیر توسعه این صنعت را با قدرت ادامه داد.
وی یکی از رویکردهای مهم وزارت بهداشت را ایجاد «شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور» با حضور وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط عنوان کرد و افزود: این شورا میتواند زمینه هماهنگی میان بخشهای مختلف و اتخاذ تصمیمهای اساسی برای توسعه گردشگری سلامت را فراهم کند.
رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت همچنین از اقدامات انجامشده برای راهاندازی سامانههای تخصصی گردشگری سلامت خبر داد و گفت: ایجاد فرآیندهای منظم و قابل نظارت در این حوزه، ضمن تسهیل فعالیت مجموعههای مرتبط، میتواند خدمات و حمایتهای بیشتری را در اختیار این بخش قرار دهد.
ضرورت تربیت نیروی متخصص گردشگری سلامت
دکتر کرمانچی با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی در گردشگری سلامت اظهار کرد: این حوزه در جهان به عنوان یک رشته تخصصی شناخته شده و دارای مهارتهای ویژهای است و برای توسعه آن در کشور باید به سمت تربیت نیروی انسانی متخصص حرکت کنیم.
وی خراسان رضوی را یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور برای توسعه آموزش تخصصی گردشگری سلامت دانست و افزود: این استان با برخورداری از دانشگاههای توانمند، زیرساختهای درمانی گسترده و ظرفیت بالای گردشگری، زمینه مناسبی برای تربیت نیروی انسانی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این حوزه دارد.
رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: خراسان رضوی و شهر مشهد به دلیل برخورداری همزمان از ظرفیتهای قدرتمند گردشگری و سلامت، میتوانند به عنوان یک الگوی ملی در این حوزه مطرح شوند.
مزیت ایران در پزشکی تخصصی و درمان نتیجهمحور
دکتر کرمانچی با اشاره به توانمندیهای پزشکی کشور گفت: ایران علاوه بر برخورداری از شبکه گسترده متخصصان و مراکز درمانی، در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و فناوریهای پزشکی را بومیسازی کرده و توانمندیهای ارزشمندی در حوزه درمان ایجاد کرده است.
وی «پزشکی نتیجهمحور» را یکی از ظرفیتهای مهم ایران در جذب بیماران بینالملل دانست و افزود: در نظام درمانی کشور، بیمار از زمان مراجعه تا درمان و پیگیریهای بعدی در یک فرآیند مشخص قرار میگیرد و این استمرار درمان میتواند اعتماد بیماران بینالمللی را افزایش دهد.
رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ایران همچنین از پزشکان صاحبنام و مراکز درمانی شناختهشده در سطح منطقه و جهان برخوردار است و این ظرفیتها باید با شیوههای نوین به بازارهای هدف معرفی شود.
تغییر الگوی بازار گردشگری سلامت و شکلگیری فرصتهای جدید
دکتر کرمانچی با اشاره به تغییر شرایط کسبوکار در حوزه گردشگری سلامت گفت: تغییر شرایط به معنای توقف این صنعت نیست، بلکه فعالان باید با شناخت تحولات جدید، مسیرها و مدلهای تازه فعالیت را شناسایی کنند.
وی افزود: در ماههای اخیر، درخواست مراکز درمانی استانهای مرزی برای دریافت مجوز پذیرش بیماران بینالملل افزایش یافته است؛ چراکه با تغییر شرایط ارتباطات، مسیرهای زمینی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند و این موضوع در حال تغییر نقشه بازار گردشگری سلامت کشور است.
رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، راهاندازی پایگاه گردشگری سلامت در مرز باجگیران را نمونهای از مدلهای جدید فعالیت در این حوزه دانست و گفت: باید ظرفیتهای جدید را شناسایی و از تغییرات فضای کسبوکار برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در گردشگری سلامت استفاده کنیم.
هوش مصنوعی؛ ظرفیت جدید برای جذب و پیگیری بیماران بینالملل
دکتر کرمانچی با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در آینده گردشگری سلامت اظهار کرد: فضای مجازی و فناوریهای جدید میتوانند در مراحل مختلف از بازاریابی و جذب بیمار تا درمان و پیگیری پس از درمان مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: امروز این امکان وجود دارد که بیمار از خارج کشور شناسایی و برای انجام فرآیند درمان به ایران مراجعه کند و مراحل بعدی درمان و پیگیریهای پزشکی او نیز از طریق بسترهای مجازی ادامه یابد.
رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت به داشت با اشاره به شعار جهانی گردشگری در سال جاری با محوریت هوش مصنوعی گفت: انتظار میرود دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فناور در خراسان رضوی طرحهای نوآورانهای برای بازاریابی بیماران بینالملل، مدیریت فرآیند درمان و پیگیری درمان از راه دور ارائه کنند.
کیفیت و هزینه؛ دو مزیت رقابتی ایران در بازار منطقه
دکتر کرمانچی با اشاره به ظرفیتهای رقابتی ایران در حوزه سلامت گفت: کشور در مقایسه با بسیاری از مراکز بزرگ درمانی جهان، از ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه کیفیت خدمات و هزینههای درمان برخوردار است و این مزیت میتواند جایگاه ایران را در بازار منطقهای گردشگری سلامت تقویت کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: خراسان رضوی و شهر مشهد با اتکا به ظرفیتهای علمی، درمانی و گردشگری خود میتواند نه فقط به عنوان یک مقصد مهم، بلکه به عنوان مدل برتر گردشگری سلامت کشور مطرح شود و تجربههای موفق این منطقه نیز در سایر استانهای کشور قابل استفاده است.