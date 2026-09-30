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نخستین جلسه کارگروه تخصصی اطلاعرسانی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم برگزار و سیاستهای سکوهای اطلاعرسانی داخلی در حوزه اطلاعرسانی بررسی شد.
حجتالاسلام والمسلمین عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، در کارگروه تخصصی اطلاعرسانی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با اشاره به محورهای مطرحشده اظهار کرد: در نخستین جلسه کارگروه تخصصی اطلاعرسانی، موضوع سیاستهای سکوهای داخلی در حوزه اطلاعرسانی مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاههای حاضران درباره ابعاد مختلف این موضوع مطرح شد.
وی افزود: در جلسات آینده، مباحث مطرحشده با طبقهبندی دقیقتر و تعیین اولویتها دنبال میشود و هدف، تدوین بسته سیاستی مناسب و طراحی برنامههای عملیاتی با استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه در عرصه رسانه و تولید محتواست.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، تولید محتوا و رسانه را از محورهای مهم فعالیت این کارگروه دانست و گفت: تلاش میشود ظرفیتهای علمی حوزههای علمیه در حوزه تولید محتوا فعال و هماهنگ شود و از ظرفیت سکوهای اطلاعرسانی داخلی برای انتشار و بهرهبرداری مؤثر از این محتوا استفاده شود.
محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و تعمیق شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حل مسائل و چالشهای فضای مجازی در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی، از ظرفیت نخبگان حوزه و دانشگاه استفاده میکند.
وی افزود: در این نشست دیدگاههای تخصصی و کارشناسی درباره مسائل فضای مجازی مطرح شد که میتواند به افزایش اثربخشی در اعمال حکمرانی، مدیریت بهتر این فضا و افزایش رضایت مردم کمک کند.
دکتر اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه نیز با اشاره به برگزاری همایش دین، فرهنگ و رسانههای نوین گفت: این همایش فرصتی برای بررسی تخصصی و علمی مسائل مرتبط با دین، فرهنگ و رسانههای نوین و بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران و نخبگان حوزه و دانشگاه است.
وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان ظرفیتهای علمی حوزههای علمیه و عرصه رسانه و استفاده از دانش و توانمندی نخبگان برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای فضای مجازی تأکید کرد.