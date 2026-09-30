رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، از اجرای نظام رتبه‌بندی امنیت سایبری برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در بخش خصوصی خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق حکمرانی سایبری و صیانت از داده‌های کاربران دانست.

سردار وحید مجید در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶، اعلام کرد: فراجا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی، نظام ارزیابی دقیقی را برای سنجش ظرفیت‌های امنیتی بخش خصوصی طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: این تقسیم‌بندی بر اساس شاخص‌های علمی، حجم تراکنش‌های مالی، میزان داده‌ها و نوع خدماتی که به کاربران ارائه می‌شود، انجام شده است.

وی در این رابطه افزود: در اولین مرحله از اجرای این مصوبه، ۱۹ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه به دلیل جامعه مخاطبان گسترده، رتبه‌بندی شده و نتایج بر اساس شاخص‌های امنیتی به آنها ابلاغ شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا تأکید کرد: این روند به سایر حوزه‌های بخش خصوصی در فضای سایبر تسری خواهد یافت تا شرکت‌ها ملزم به ارتقای زیرساخت‌های خود شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد استحکام واقعی در حکمرانی سایبری کشور است تا در صورت وقوع هرگونه حمله سایبری، تمامی ارگان‌ها و بخش خصوصی در یک زنجیره امن و هماهنگ برای مقابله با تهدیدات عمل کنند.