به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در این مراسم گفت: سازمان ورزش نقشی مهم کلیدی در تهران دارد از این جهت که طبق ترسیم تحولات چهارگانه توسط شهردار تهران، تحول نرم جزو مهمترین بخش از این تحولات است و توجه به روح شهر و خود مردم بسیار حائز اهمیت است و ورزش نقش مهمی در حوزه تحول نرم و ایجاد نشاط اجتماعی دارد.

حسین اوجاقی افزود: سازمان ورزش مبدع و پایه گذار یک جریان سازی ورزشی در تهران و سایر کلانشهر‌ها بود و بر اساس این پایه‌گذاری، مسابقات "قهرمان شهر" (در سطح شهر تهران) و "شهر قهرمان" (مسابقات بین کلانشهرها) برگزار می‌شود.

اوجاقی ادامه داد: بسیاری از مجموعه‌های ورزشی در تهران عمر بالایی دارند و باید این زیرساخت‌ها نوسازی شوند. این مجموعه سال‌ها بدون استفاده بود و از حیث ابنیه و تأسیسات بازسازی شده است.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران اضافه کرد: طبق آخرین آمار، سرانه ورزشی تهران ۵۷ سانتیمتر مربع است که بیش از نیمی از این سرانه‌ها متعلق به شهرداری تهران است. همچنین با احتساب فضا‌های روباز، سرانه ورزشی در تهران یک متر مربع است و در این بخش می‌توان گفت که بخش اعظمی از این سرانه‌ها متعلق به شهرداری است.

وی افزود: مسابقات قهرمان شهر، قهرمانانی را در شهروندی معرفی می‌کند و بسیاری از این قهرمانان به فدراسیون‌ها معرفی می‌شوند تا در سطح ملی هم از آنها استفاده شود.

اوجاقی بیان کرد: مجموعه ورزشی‌ای که امروز بازگشایی شده، سال‌ها به نام مجموعه شکوفه بود و پس از بازسازی به نام شهید والامقام نصراله صاحبی تغییر نام پیدا کرد.

مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران در آئین بازگشایی مجموعه ورزشی شهید صاحبی بیان کرد: افتتاح این مجموعه باعث خوشحالی است چرا که سال‌ها به مجموعه فرسوده‌ای تبدیل شده بود. در این دوره در حدود ۲۹۰ مجموعه ورزشی باز تعمیر، بهسازی و نوسازی شده است.

وی افزود: ۴۲ مجموعه و فضای ورزشی در شهر در حال احداث است و پیش از این نیز ۸۲ مجموعه و فضای ورزشی در این دوره مورد بهره برداری قرار گرفتند.

پیرهادی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که در حوزه استعدادیابی و هم افزایی با مدارس و فدراسیون‌ها و سایر بخش‌ها مؤثر است سازمان ورزش شهرداری تهران است. در حوزه استعدادیابی هنوز ضعف جدی در کشور داریم و نقش سازمان ورزش در کمک به حل این مشکل بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم برنامه‌های جدی تری نیز در بحث شناسایی و استعداد یابی کودکان و نوجوانان داشته باشد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن گفت: افتخارآفرینی جوانان ما در این مسابقات، در یک شرایط جنگی انجام شده و باید از این عزیزان به صورت ویژه تجلیل شود و این مسأله را با شهردار تهران نیز در میان گذاشتیم و حتما باید سازمان زیباسازی تصاویر این افتخارآفرینی را در شهر اکران کند.

شهردار منطقه ۱۴ نیز در این آئین در سخنانی عنوان کرد: تا دهه ۶۰ تنها دو مجموعه یا فضای ورزشی در منطقه داشتیم امروز، اما مجموعه‌ها و فضا‌های متعدد در منطقه داریم. چمن ۵ زمین ورزشی را در دو سال اخیر تعویض کردیم و ۷ زمین چمن را در دو سال اخیر به منطقه اضافه کردیم. ۳ زمین چمن تا دو الی سه ماه آینده به منطقه اضافه می‌شود و دو مورد از این چمن‌ها نیز تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

امیر شهرابی یادآور شد: امیدواریم باز تعمیر چند مجموعه ورزشی دیگر در منطقه نیز با همکاری سازمان ورزش به زودی انجام شود.

در حاشیه این مراسم از خانواده شهیدان نصراله صاحبی و امیرحسین یوسفی تجلیل شد.

شهید صاحبی در جریان حمله ددمنشانه ژریم صهیونی- آمریکایی (جنگ رمضان) به مجموعه ورزشی شهید اسکندرلو حین خدمت به شهادت رسید.