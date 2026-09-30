در گشت‌های مشترک نظارتی تعزیراتی حکومتی به همراه اتاق اصناف، اداره صمت و دادستانی نظارت بر فعالیت‌های واحد‌های صنفی در خوانسار تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی خوانسار گفت: بیش از ۲۰ واحد صنفی از شهریور تا کنون بررسی و نظارت شدند و یک واحد صنفی نیز به علت تخلفات مهروموم شد.

ابوذر ملکی ریزی افزود: یک بنگاه املاک نیزبه اتهام گرانفروشی و دریافت وجه مازاد، به استرداد ۲۹ میلیون تومان در حق شاکی و ۱۱۶ میلیون تومان جریمه در حق دولت محکوم شده است