مدیرگروه شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: همزمان با فرارسیدن روز جهانی ناشنوایان و هفته بین‌المللی افراد کم‌شنوا و ناشنوا، بیش از هر زمان دیگری باید بر این نکته تأکید کنیم که مسیر حمایت از جامعه ناشنوایان نباید در مرحله شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق آنان متوقف شود.

گذار از شناسایی حقوق ناشنوایان به اجرای واقعی و عملی آنها

گذار از شناسایی حقوق ناشنوایان به اجرای واقعی و عملی آنها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهنا جوانبخت، مدیرگروه شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: شعار امسال فدراسیون جهانی ناشنوایان، که همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس این فدراسیون و بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل انتخاب شده است، بر همین ضرورت تأکید دارد؛ گذار از «شناسایی حقوق» به «اجرای واقعی و عملی حقوق» ناشنوایان.

وی ادامه داد: در این میان، تغییر نگاه جامعه به ناشنوایی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ناشنوایی را نباید صرفاً یک نقص حسی تلقی کرد؛ بلکه باید به ابعاد زبانی و فرهنگی جامعه ناشنوایان توجه داشت و برای هویت، زبان اشاره و حقوق اجتماعی آنان احترام و جایگاه شایسته‌ای قائل شد.

جوانبخت افزود: در کنار این نگاه، نظام سلامت نیز وظیفه مهمی در شناسایی و مداخله زودهنگام دارد. با توجه به شیوع حدود ۳ تا ۵ مورد کم‌شنوایی ناتوان‌کننده در هر هزار تولد در کشور، غربالگری شنوایی نوزادان و پیگیری منظم وضعیت شنوایی در دوران کودکی، از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از تأخیر در رشد زبانی و شناختی کودکان است.

به گفته وی هرچه تشخیص کم‌شنوایی، اقدامات توانبخشی و در صورت نیاز استفاده از سمعک یا کاشت حلزون در سنین پایین‌تر انجام شود، فرصت بیشتری برای دستیابی کودک به نتایج مطلوب رشدی و عملکردی فراهم خواهد شد.

مدیرگروه شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: در عین حال، در کنار تلاش برای استفاده از باقیمانده شنوایی و تقویت زبان بیانی، نباید نقش زبان اشاره را نادیده گرفت. زبان اشاره تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از هویت و فرهنگ جامعه ناشنوایان است و توجه به آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه و مشارکت بیشتر افراد ناشنوا در جامعه باشد.

وی ادامه داد: دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه به خدمات توانبخشی، از جمله سمعک، کاشت حلزون، آموزش‌های شنیداری ـ کلامی و خدمات توانبخشی شنوایی، از دیگر ضرورت‌هایی است که باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

جوانبخت تصریح کرد: همچنین تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی مرتبط با ناشنوایان، بدون حضور و مشارکت خود آنان و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه، نمی‌تواند به شکل مطلوبی پاسخگوی نیاز‌های واقعی این جامعه باشد. مشارکت فعال ناشنوایان در فرایند‌های سیاست‌گذاری، گامی مهم برای تبدیل حقوق به فرصت‌های واقعی و برابر است.

وی در پایان افزود: گروه آموزشی شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز خود را متعهد می‌داند با آموزش مبتنی بر شواهد، انجام پژوهش‌های کاربردی و همکاری با جامعه ناشنوایان، در مسیر تحقق حقوق واقعی افراد ناشنوا و کم‌شنوا و ارتقای کیفیت زندگی آنان نقش مؤثری ایفا کند.