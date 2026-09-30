اعضای تیم ملی مهارت کشورمان در پایان چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت شانگهای چین، با ارائه توانمندی‌های خود، موفق به کسب هفت نشان برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر در شانگهای چین برگزار شد. این دوره از رقابت‌ها با حضور نخبگان مهارتی ۶۰ کشور و در ۶۴ رشته برگزار شده است که بستر مناسبی برای سنجش دانش فنی و مهارتی نمایندگان کشورمان فراهم کرد.



کاروان نخبگان مهارتی ایران با کسب هفت نشان افتخار از مسابقات جهانی مهارت شانگهای چین سر انجام روز گذشته به کشور بازگشتند.



محمد علی میرزایی گزارش می دهد؛



