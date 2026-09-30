به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان علاءالدین ازوجی رئیس صندوق بازنشستگی کشور امروز در گرگان گفت: حدود ۳۲ هزار بازنشسته در کشور برای دریافت این وام با بهره ۴ درصد ثبت نام کرده بودند که امروز تا شنبه به حساب این افراد واریز خواهد شد.

علاءالدین ازوجی همچنین از افزایش میزان اعتبار خرید با کارت اعتباری از فروشگاه‌ها داد و افزود: میزان اعتبار کارت از ده میلیون به بیست میلیون افزایش یافت.

او گفت: بازنشستگان با استفاده از این کارت می‌توانند بیست میلیون تومان خرید کنند و به صورت قسطی از حقوق آنها کسر خواهد شد.