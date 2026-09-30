فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از کاهش ۳۳ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۴، افزایش ۱۹ درصدی اقلام کشف شده از سرقت و کاهش جرایم خشن در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی در نشست با اصحاب رسانه در گرامیداشت هفته انتظامی، با قدردانی از رسانه‌ها در یک سال گذشته، گفت: رسانه‌ها در شرایط عادی، خاص و جنگ تحمیلی، نقش مهمی در آگاهی‌ بخشی، تقویت امنیت اجتماعی و ایجاد وحدت و همدلی در جامعه دارند.

او با اشاره به نقش رسانه‌ها در روایت صحیح و به‌موقع رویداد‌ها، افزود: امروز مردم برای اطلاع از تحولات و رفع ابهام درباره مسائل مختلف، به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند و روایتگری دقیق رسانه‌ها می‌تواند در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت امنیت اجتماعی اثرگذار باشد.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: پلیس در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، در شرایط جنگ تحمیلی، خدمت‌رسانی به مردم را ادامه داد و کلانتری‌ها، پلیس‌های تخصصی، آگاهی، فتا و مبارزه با مواد مخدر، با وجود برخی محدودیت‌ها، در کنار مردم حضور داشتند و در حوزه مراجعه کنندگان حضوری و پاسخگویی به تماس‌های ۱۱۰، خدمات انتظامی بدون وقفه ادامه یافت.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، افزود: فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، پارسال براساس ارزیابی‌های سالانه فراجا، به عنوان رده برتر و موفق معرفی شد.

او از قرار گرفتن کیش در جمع استان‌های برتر کشور در حوزه اجتماعی خبر داد و گفت: در جشنواره صدرا نیز رئیس یکی از کلانتری‌های کیش در جمع برگزیدگان کشور قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به عملکرد فرماندهی پلیس کیش در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم، گفت: وقوع سرقت در شش ماه گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، افزود: آمار کشف اقلام سرقتی در سال گذشته، ۱۹ درصد و در شش ماه گذشته امسال ۹ درصد افزایش داشته است.

او افزود: با افزایش آگاهی عمومی و اقدامات تخصصی پلیس فتا، جرایم سایبری در سال ۱۴۰۴، ۱۸ درصد و در شش ماهه امسال ۲۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، خاطرنشان کرد: در حوزه ثبت تصادف، پارسال ۱۹ درصد و در شش ماه امسال ۲۲ درصد کاهش در مجموع تصادفات فوتی و خسارتی ثبت شده است و بخشی از آمار امسال، به کاهش تردد و حضور گردشگران و در نتیجه کاهش حجم عبور و مرور ارتباط دارد.

سرهنگ قاسمی، گفت: کشف مواد مخدر در مدت یکسال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر نیز ۸۵ درصد افزایش یافته است.

او افزود: با همکاری اداره بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مرتبط، آمار باز پروری و ساماندهی معتادان متجاهر نیز ۴۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به کاهش جرایم خشن در کیش، گفت: جرایم خشن، نزاع و درگیری حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی از ارتقای زیرساخت‌ها و توان عملیاتی پلیس در کیش خبر داد و گفت: در حوزه عمرانی، ساخت حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان پلیس در دستور کار قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از آن بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او افزود: توان ترابری مجموعه انتظامی کیش در این مدت حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش یافته است و طرح ارتقای ساختار سازمانی و نیروی انسانی فرماندهی نیز به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختار نیروی انسانی را ارتقا دهد.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به عملکرد پلیس راهور در شرایط جنگ تحمیلی، گفت: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خروج از کیش، کارکنان پلیس راهور با وجود برخی محدودیت‌ها، تمام‌وقت برای تسهیل روند خروج خودرو‌ها و ارائه خدمات انتظامی و ترافیکی به مردم پای کار بودند.

سرهنگ قاسمی، افزود: نزدیک به ۱۴ هزار خودرو در ایام جنگ تحمیلی تردد داشته‌اند و پلیس راهور علاوه بر تسهیل خروج، مراحل لازم برای بازگشت و بررسی خودرو‌ها را نیز انجام داد.

او با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال با عنوان پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرفراز، گفت: پلیس خط مقدم حفظ امنیت و آرامش مردم است و بیش از ۱۳ هزار شهید پلیس، گواه این حضور و فداکاری در مسیر تأمین امنیت کشور هستند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، تأکید کرد: امنیت پایدار تنها با اقدامات انتظامی و سلبی محقق نمی‌شود و همراهی مردم، مشارکت اجتماعی، قانون‌مداری و فرهنگ خودکنترلی از عوامل مهم در شکل‌گیری امنیت پایدار است.

سرهنگ قاسمی گفت: تعامل مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه انتظامی، زمینه‌ساز تقویت امنیت، آرامش و رضایتمندی عمومی در کیش است.