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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود از رفع تصرف ۱۶ و نیم هکتار زمین ملی در مناطق جنگلی و ساحلی این شهرستان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مصطفی سالم گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و با هدف صیانت از عرصههای ملی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان لنگرود، شش ماه نخست امسال، ۱۶ و نیم هکتار زمین ملی در مناطق جنگلی و ساحلی این شهرستان را با دستور دادستان عمومی و انقلاب لنگرود و پشتیبانی نیروی انتظامی، در قالب ۴۳ فقره عملیات، رفع تصرف کردند.
وی با بیان اینکه تمام آثار تصرف در این مناطق جمع آوری شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از تصرف دوباره این زمینها به کار رفت، افزود: این مقدار زمین در شهرستان لنگرود در مجموع به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان معامله میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مقابله با زمین خواری، از مردم خواست هرگونه تخریب و تصرف زمینهای ملی را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند.