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ادارهکل هواشناسی استان فارس از وقوع ناپایداریهای جوی، رعدوبرق و بارشهای رگباری در مناطق جنوبی و غربی استان ، فردا و پس فردا خبر داد؛ به شهروندان توصیه میشود بهدلیل احتمال طغیان مسیلها، از اتراق در بستر رودخانهها خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ادارهکل هواشناسی استان فارس از وقوع ناپایداریهای جوی، رعدوبرق و بارشهای رگباری در مناطق جنوبی و غربی استان فردا و پس فردا (پنجشنبه و جمعه) خبر داد. به شهروندان توصیه میشود بهدلیل احتمال طغیان مسیلها، از اتراق در بستر رودخانهها خودداری کنند.
به گفته علیزاده کارشناس هواشناسی فارس بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد که در روز پنجشنبه، نیمه جنوبی استان با ناپایداریهای جوی، رعدوبرق و بارشهای رگباری پراکنده روبهرو میشود. این شرایط روز جمعه دهم مهر با شدت بیشتری در بیشتر مناطق نیمه جنوبی و غربی استان، بهویژه در ساعات بعد از ظهر، تداوم مییابد.
وی افزود: روند تغییرات دما در روزهای آینده بهتدریج کاهشی میشود و افزایش دما پیشبینی نمیشود.
ادارهکل هواشناسی استان فارس اعلام کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی در روز جمعه و تعطیلی پیشرو، از همه شهروندان تقاضا میشود با رعایت نکات ایمنی، از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.