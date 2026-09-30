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مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس از کسب جایگاه سوم کشور در تولید خاویار خبر داد و اعلام کرد: این استان با وجود نداشتن نوار ساحلی و بهرهگیری از تنها دو مزرعه رسمی، سالانه ۳.۱ تن خاویار تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کسب جایگاه سوم کشور در تولید خاویار خبر داد و اعلام کرد: استان فارس با وجود نداشتن نوار ساحلی و بهرهگیری از تنها دو مزرعه رسمی، سالانه ۳.۱ تن خاویار تولید میکند. این ظرفیت، فارس را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تولید و صادرات محصولات خاویاری قرار داده است.
سید وحید مصباح با استناد به آمارهای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در بخش تولید خاویار، استانهای گیلان با ۱۸۳.۳ تن و مازندران با ۷.۸ تن در رتبههای اول و دوم قرار دارند و فارس با تولید ۳.۱ تن، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. وی همچنین از تولید ۱۸۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در این استان خبر داد.
مصباح با اشاره به اینکه هماکنون تنها دو مزرعه رسمی در شهرستانهای بیضا و استهبان فعال هستند، بیان کرد: با وجود این تعداد محدود واحد تولیدی، فارس به یکی از بزرگترین سایتهای غیرساحلی کشور تبدیل شده است. با این حال، تکمیل زنجیره ارزش از جمله ایجاد مراکز فرآوری، بستهبندی و رفع چالشهای صادراتی، از نیازهای اصلی این صنعت در استان محسوب میشود.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس، تأمین بچهماهی را از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: از آنجا که استان فاقد مرکز تکثیر بومی است، تولیدکنندگان ناچار به تهیه بچهماهی از نقاط دوردست هستند که این امر موجب افزایش هزینههای حملونقل و قیمت تمامشده محصول میشود.
وی افزود: با ساخت مرکز تکثیر بومی، میتوان ضمن کاهش وابستگی به خارج از استان، روند تولید را بهینهسازی کرد.
مصباح با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد خاویار تولیدی فارس جنبه صادراتی دارد، بازارهای هدف را کشورهای اروپایی، حاشیه خلیجفارس و اوراسیا عنوان کرد و افزود: گوشت ماهیان خاویاری نیز عمدتاً به روسیه و جمهوری آذربایجان صادر میشود.
وی در تشریح مدل اقتصادی این صنعت گفت: تولید گوشت و خاویار به صورت توأمان انجام میشود؛ به طوری که ماهیان نر در مسیر تولید گوشت و ماهیان ماده بخشی از خروجی خاویار را تأمین میکنند.
این مقام مسئول تأکید کرد: اگرچه فارس از نظر میزان تولید در جایگاه سوم قرار دارد، اما از نظر تعداد مزارع (در مقایسه با ۴۵ مزرعه در استانهای شمالی) با آنها فاصله دارد؛ با این وجود، دسترسی به منابع آب باکیفیت و دمای مناسب، مزیت رقابتی فارس در این طرحهای بزرگمقیاس است.