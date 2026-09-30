به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و زنده نگهداشتن یاد شهیدان مفقودالاثر ، یادواره شهدای غریب اسارت شهرستان شیروان در کنار مزار شهید محمد رضایی قهرمان اسارتگاه تکریت ، واقع در مسجد امام سجاد (علیه‌السلام) روستای بُرزل آباد در ۱۵ کیلومتری جاده شیروان ـ فاروج برگزار شد.

شهید مهدی توسلی، شهید غلامرضا نوروزی، شهید محمدرضا خاکشور، شهید محمد رضایی، شهید حیدرعلی زالی مقدم، شهید فهیم رضایی و شهید محمود موسوی از جمله شهدای غریب در اسارت شهرستان شیروان در هشت سال دفاع مقدس هستند.