آغاز بهکار جشنواره «پایگاههای اسوه» در بهمئی
با حضور جانشین سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد جشنواره «پایگاههای اسوه» به منظور معرفی الگوهای موفق بسیج در شهرستان بهمئی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سرهنگ مهدی غلامینژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی، در جشنواره «پایگاههای اسوه» با تبیین اهداف جشنواره گفت: این رویداد صرفاً برای انتخاب یک پایگاه برتر نیست؛ بلکه هدف ما شناسایی، معرفی و الگوسازی از فعالیتهای موفق پایگاههای مقاومت برای ارتقای سطح فعالیتهای کل شهرستان است.
سرهنگ مهدی غلامینژاد با اشاره به اینکه پایگاههای مقاومت بستر اصلی فعالیتهای فرهنگی و جهادی بسیج هستند، از تلاشهای بیوقفهی فرماندهان و بسیجیان در محلات قدردانی کرد.
وی افزود: فعالیت پایگاهها نباید محدود به مناسبتها باشد؛ بلکه پایگاه اسوه باید با شناسایی دقیق نیازهای محله، در همه روزها و در مسیر حل مشکلات مردم حضور داشته باشد.
محلهمحوری و تقویت پیوند با جوانان
فرمانده ناحیه مقاومت بهمئی همچنین بر ضرورت تقویت پیوند میان پایگاهها و گروههای مختلف محلی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت جذب نسل جوان گفت: یکی از مأموریتهای اصلی پایگاهها، ایجاد ارتباط مؤثر با نوجوانان و جوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی و جهادی است.
غلامینژاد بر ضرورت پایان دادن به فعالیتهای جزیرهای تأکید کرد و گفت: پایگاهها باید تجربیات و ابتکارات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. همچنین، لازم است تمامی فعالیتهای ارزشمند و اقدامات جهادی به دقت مستندسازی و در فضای رسانهای معرفی شود تا ظرفیتهای موجود بهتر دیده شود.
از جنگ سخت تا جنگ ترکیبی
سرهنگ سعید برومندزاده، جانشین سپاه فتح استان، در مراسم جشنواره پایگاههای اسوه بهمئی، با یادآوری نقش تاریخی مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات نوین تأکید کرد.
برومندزاده با مقایسه دوران دفاع مقدس و شرایط امروز، تغییر ماهیت تهدیدات را بازخوانی کرد.
وی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس، با جنگ سخت و نظامی مواجه بودیم، اما امروز با یک جنگ ترکیبی روبهرو هستیم که ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بهویژه شناختی دارد.
برومند زاده گفت: در جنگ شناختی، هدف اصلی دشمن، آسیب زدن به باورها، سبک زندگی، خانواده و نسل جوان است؛ لذا فرماندهان پایگاههای مقاومت باید با استفاده از ابزارهای نرم و برنامهریزی دقیق، در برابر این تهدیدات فرهنگی ایستادگی کنند.
مسجد؛ کانون حل مسائل اجتماعی
جانشین سپاه فتح استان با بازگشت به نقش سنتی و اصیل مساجد، آنها را مرکز اصلی فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دانست.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم مسجد را در محلات احیا کنیم، موفقیت پایگاههای مقاومت تضمینشده نخواهد بود؛ مسجد باید دوباره به کانون حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی مردم تبدیل شود.
برومندزاده با اشاره به اهمیت وحدت در فعالیتهای مذهبی، بر ضرورت همکاری میان ارکان مسجد تأکید کرد و گفت: امام جماعت، فرمانده پایگاه، مسئول محله و هیئت امنا باید در کنار یکدیگر و با همافزایی فعالیت کنند؛ چرا که هرگونه اختلاف میان این ارکان، به موفقیتهای محله آسیب میزند.
وی در بخش پایانی سخنان خود، وی با تأکید بر اصل مردمداری، افزود: فرمانده پایگاه تنها یک مسئول اداری نیست، بلکه بهعنوان نقطه ارجاع و محل اعتماد مردم در محله شناخته میشود. مأموریت اصلی ما، تشخیص درست نیازهای مردم و انجام اقدامات جهادی برای رفع آنهاست. هر اقدامی که در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و عمرانی برای خدمت به مردم انجام شود، هم در دنیای امروز و هم نزد خداوند ارزشمند است.
مشوقها و امتیازات برای پایگاههای برتر
سرهنگ علی محمدی، معاون بسیج امور مساجد سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، در همایش جشنواره پایگاههای اسوه بهمئی، بر نقش کلیدی این جشنواره در شناسایی و معرفی الگوهای موفق بسیج در سطح استان و کشور تأکید کرد.
محمدی با تشریح فرآیند انتخاب پایگاههای اسوه گفت: پایگاههایی که در ارزیابیهای نواحی مقاومت عملکرد مطلوبی داشته باشند، در نمایشگاههای استانی و کشوری حضور یافته و از امتیازات و مشوقهای ویژهای برخوردار میشوند.
وی از حمایت از صندوقهای اشتغالزایی، تشویق فرماندهان و اعزام اعضای پایگاه به زیارت مشهد مقدس به عنوان بخشی از این مشوقها نام برد.
سامانه «سپهر محله»؛ تحولی در ثبت عملکرد
معاون بسیج امور مساجد با اشاره به ضرورت دقت در تخصیص اعتبارات، از راهاندازی سامانه جدید «سپهر محله» خبر داد.
وی ادامه داد: این سامانه بهصورت آزمایشی راهاندازی شده تا فرماندهان بتوانند از طریق تلفن همراه، فعالیتهای پایگاه خود را بهصورت مستقیم و لحظهای ثبت کنند. این اقدام باعث میشود ارزیابیها دقیقتر انجام شده و از تضییع حقوق پایگاههای فعال جلوگیری شود.
محمدی با تأکید بر اجرای طرح «محلهمحوری» و «شورای تحول محله»، نقش فرماندهان پایگاهها را بهعنوان مدیران اجرایی این طرح در شناسایی نیازهای محلی توصیف کرد.
وی تأکید کرد که ارتباط معاونتهای سپاه با پایگاهها نباید محدود به مکاتبات اداری باشد، بلکه حضور میدانی معاونتهایی نظیر «بسیج سازندگی» برای حل گرههای اجتماعی و اقتصادی محلات، یک ضرورت است.
ضرورت حضور در فضای مجازی
معاون بسیج امور مساجد استان با اشاره به اهمیت رسانه، از فرماندهان خواست تا اقدامات ابتکاری و خودجوش پایگاهها را در فضای مجازی منعکس کنند.
وی افزود: بسیاری از فعالیتهای ارزشمند در سطح محلات دیده نمیشود؛ لذا استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی این تجربیات و الگوسازی در سطح استان، برای تقویت توان بسیج بسیار حیاتی است.