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ماموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان سربیشه دو نفر از متخلفان شکار غیرقانونی را در مناطق آزاد این شهرستان دستگیر و از آنها لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه گفت: پس از دریافت گزارشهای همیاران افتخاری محیطزیست مبنی بر فعالیتهای غیرقانونی در مناطق آزاد، ماموران یگان حفاظت محیطزیست با همکاری نیروهای پلیس، موفق به شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرقانونی شدند.
گرگانی افزود: از متخلفان دستگیر شده لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.
وی گفت: متخلفان به دستور دادستان شهرستان بازداشت شدند.