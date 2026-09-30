ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه دو نفر از متخلفان شکار غیرقانونی را در مناطق آزاد این شهرستان دستگیر و از آنها لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه گفت: پس از دریافت گزارش‌های همیاران افتخاری محیط‌زیست مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق آزاد، ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست با همکاری نیرو‌های پلیس، موفق به شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرقانونی شدند.

گرگانی افزود: از متخلفان دستگیر شده لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

وی گفت: متخلفان به دستور دادستان شهرستان بازداشت شدند.