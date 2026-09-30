سارق سیم و کابل در منطقه ابوذر تهران به دام افتاد
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت سارق سیم و کابل در محدوده کلانتری ۱۶۱ ابوذر خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سید امین موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقتهای متعدد سیم و کابل در محدوده کلانتری ۱۶۱ ابوذر، مأموران تیم عملیات این یگان تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عامل یا عاملان این سرقتها را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران در جریان بررسیهای تخصصی و با بهدست آوردن سرنخهای لازم، موفق شدند محل اختفای یکی از سارقان را شناسایی کنند.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در عملیاتی، متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: در جریان بازرسی از مخفیگاه متهم، ضمن کشف آلات و ادوات مورد استفاده در سرقت، حدود ۲۰ متر سیم و کابل مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی و انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.