مردم شهرستان قصرقند با استقبال چشمگیر از تیم‌های سیار انتقال خون، با حضور در محل خونگیری، نسبت به اهدای خون و کمک به تأمین نیاز بیماران اقدام کردند.

استقبال مردم سیستان و بلوچستان از تیم‌های سیار انتقال خون

استقبال مردم سیستان و بلوچستان از تیم‌های سیار انتقال خون

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان در دیدار با مسئولان، معتمدان و بزرگان محلی شهرستان قصرقند، بر اهمیت فرهنگ اهدای خون و نقش مشارکت مردم در نجات جان بیماران تأکید کرد.

صفدری افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز مستمر و همیشگی است و اهمیت استمرار اهدای خون در تمام ایام سال به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد نیاز خونی این استان در سال گذشته از سایر استان‌ها تامین شد.