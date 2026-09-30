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مردم شهرستان قصرقند با استقبال چشمگیر از تیمهای سیار انتقال خون، با حضور در محل خونگیری، نسبت به اهدای خون و کمک به تأمین نیاز بیماران اقدام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان در دیدار با مسئولان، معتمدان و بزرگان محلی شهرستان قصرقند، بر اهمیت فرهنگ اهدای خون و نقش مشارکت مردم در نجات جان بیماران تأکید کرد.
صفدری افزود: نیاز به خون و فرآوردههای خونی یک نیاز مستمر و همیشگی است و اهمیت استمرار اهدای خون در تمام ایام سال بهویژه در مناطق کمبرخوردار، بیش از گذشته احساس میشود.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد نیاز خونی این استان در سال گذشته از سایر استانها تامین شد.