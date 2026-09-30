آغاز رسمی کشت زعفران در روستای بن زرد بخش پاتاوه قطب تولید استان
همایش طرح اشتغال پایدار و ترویج کشت زعفران رئیس حوزه دفتر مدیر عامل بنیاد علوی کشور و مسئولان در روستای بن زرد علیا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار دنا در همایش طرح اشتغال پایدار و ترویج کشت زعفران با اشاره به جایگاه روستا بُن زرد گفت: این روستا به عنوان قطب تولید و کشت زعفران در استان محسوب میشود.
رسولی از آغاز کشت زعفران در سه هکتاراز اراضی این روستا خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت ۳۱ کشاورز و با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ۲۰۰ میلیون تومانی به این عزیزان آغاز شده است.
وی با اشاره به شرایط مطلوب آب و هوایی و کیفیت خاک منطقه ادامه داد: میزان برداشت ما در هر هکتار حدود پهفت کیلوگرم است که نسبت به میانگین کشوری (چهار تا پنج کیلوگرم در هر هکتار) وضعیت بسیار مناسبی دارد.
فرماندار دنا تأکید کرد: «در هر هکتار حدود ۲۰۰ نفر-روز اشتغال برای کشت زعفران ایجاد میشود؛ یعنی در سه هکتار تقریباً ۶۰۰ نفر-روز اشتغالزایی خواهیم داشت که از خردسال تا سالمند را در بر میگیرد و در توسعه اقتصادی منطقه و رونق خانوارهای روستایی بسیار مؤثر است.
رسولی با اشاره به صادرات و فروش زعفران به سایر استانها گفت: مردم بسیار مشتاق هستند و قصد داریم امسال تسهیلات بیشتری در این روستا به کشاورزان پرداخت کنیم تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی روستا و شهرستان بیش از گذشته فراهم شود و در سالهای آینده سطح زیر کشت این محصول ارزشمند را گسترش دهیم.
دکتر کالوندی، رئیس حوزه دفتر مدیرعامل بنیاد علوی کشور و مشاور مدیرعامل در امور بازرسی، به همراه رحیم بنیاد علوی از طرحهای اشتغالزایی شهرستان دنا بازدید کردند.
در این بازدید اعلام شد که تاکنون ۲۸۳ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان در شهرستان دنا اجرا شده است.
دکتر کالوندی در جمع اهالی روستای بنزرد گفت: در این روستا طرحهایی بصورت زنجیرهای و با مشارکت مردم اجرا میشود. از جمله طرح کشت زعفران که تاکنون ۳۱ نفر برای مشارکت در آن اعلام آمادگی کردهاند و امیدواریم این محصول در آینده به درآمد پایداری برای خانوارها تبدیل شود.
وی در ادامه به حمایتهای بنیاد علوی در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: در بخش اشتغال خرد، تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، برای طرحهای کارگاهی تا یک میلیارد تومان و برای طرحهای بنگاهی بسته به نوع طرح از ۳ تا ۵ میلیارد تومان پرداخت می شود.