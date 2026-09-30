عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه‌های آمریکا :

نیویورک تایمز

🔺تعرفه‌های جدید ترامپ با چالش حقوقی آشنایی روبه‌رو شده‌اند

دولت ترامپ برای سومین بار در کمتر از دو سال، روز چهارشنبه به دادگاه بازمی‌گردد تا از اختیار خود برای پیشبرد یک جنگ تجاری سخت جهانی دفاع کند.

🔺کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه تگزاس، در جمعی خصوصی گفته بود کنوانسیون ترامپ به او آسیب زد

به گزارش نیویورک‌تایمز که به یک فایل صوتی دست یافته، کن پکستون، یکی از نامزد‌های اصلی حزب برای سنا و از وفاداران ترامپ، گفته است که پس از این رویداد «آمار همه افت کرد».

🔺درگیری خلبانان در کابین، پرواز عازم اسرائیل را به تغییر مسیر واداشت

پس از درگیری خلبان و کمک‌خلبان در پروازی از دبی به تل‌آویو، مسافران مداخله کردند و هواپیما ناچار به فرود اضطراری در عربستان سعودی شد. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث این درگیری شده است.

واشنگتن پست

🔺آمریکا در حالی نیروهایش را از عراق خارج می‌کند که موازنه قدرت به سود ایران تغییر کرده است

نیرو‌های نظامی آمریکا قرار است روز چهارشنبه پایگاه‌های خود در عراق را ترک کنند؛ نقطه عطفی در دو دهه خونین حضور آمریکا در این کشور.

🔺چرا از سرگیری محموله‌های نفتی به کاهش چشمگیر قیمت‌ها منجر نمی‌شود؟

محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است، اما تحلیلگران انتظار دارند قیمت سوخت همچنان بالا بماند.

🔺آمریکا پس از رد توافق «اول آمریکا»، کمک‌های بهداشتی به زیمبابوه را قطع کرد

این کشور آفریقایی از امضای توافق با دولت ترامپ خودداری کرد؛ دولتی که به دنبال کاهش شدید کمک‌های خارجی و تحمیل شرایط جدید بر دریافت‌کنندگان آن است.

🔺مرکز کندی هنگام در دست گرفتن کنترلش توسط ترامپ توان مالی داشت؛ سپس وضعیت مالی آن فروپاشید

بر پایه اسناد محرمانه هیئت‌مدیره که واشنگتن پست آنها را بررسی کرده است، مرکز کندی در ۱۹ ماهی که از تسلط ترامپ بر آن می‌گذرد، هرچه بانکش حاضر به وام‌دادن بوده قرض گرفته، از پول‌هایی برداشت کرده که اهداکنندگان به شرط خرج‌نشدن هرگزِ آنها داده بودند، و تعهدات مالی حامیانی را که دیگر پولی نمی‌پرداختند از حساب‌ها حذف کرده است.

رویترز

🔺ایران می‌گوید پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهادش را دریافت کرده است؛ همزمان واشنگتن از عراق خارج می‌شود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آمریکایی‌ها خواست متحدان دونالد ترامپ در کنگره را از طریق رأی کنار بگذارند؛ همزمان نیرو‌های آمریکایی قرار بود از آخرین پایگاه‌های خود در عراق همسایه خارج شوند.

🔺بن‌بست مذاکرات آمریکا و ایران بر بهبود عرضه غلبه کرد و قیمت نفت بالا رفت

قیمت نفت روز چهارشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمایل به کاهش تحریم‌های ایران را رد کرد و قطر برای مذاکرات صلح تلاش می‌کرد، افزایش یافت.

🔺تحلیلگران به دلیل تداوم اختلال در خلیج فارس، پیش‌بینی قیمت نفت در ۲۰۲۶ را افزایش دادند

تحلیلگران پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده‌اند و انتظار می‌رود میانگین قیمت نفت برنت به نزدیک ۹۰ دلار در هر بشکه برسد، زیرا اختلال در صادرات خلیج فارس نگرانی‌ها درباره رشد تقاضا را خنثی می‌کند. در نظرسنجی ماه سپتامبر از ۳۰ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶، ۸۹٫۰۵ دلار و نفت خام آمریکا ۸۳٫۹۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است.

🔺سناتور جمهوری‌خواه ویکر: تعهدات امنیتی آمریکا به تایوان باید حفظ شود

راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیرو‌های مسلح سنا، پس از دیدار روز سه‌شنبه با الکساندر یوی گفت که تعهدات امنیتی واشنگتن به تایوان باید پابرجا بماند.

آسوشیتد پرس

🔺ایران اعلام کرد پاسخ رسمی آمریکا به آخرین پیشنهادش برای پایان جنگ را دریافت کرده است

مقام‌های ایرانی می‌گویند پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ هفت‌ماهه را دریافت کرده‌اند.

🔺نظرسنجی آسوشیتدپرس و KFF: هواداران روستایی جنبش «ماها» می‌گویند ترامپ سلامت جوامعشان را بهبود نداده است

حدود نیمی از رأی‌دهندگان روستایی آمریکا خود را هوادار جنبش «آمریکا را دوباره سالم کنیم» (ماها)، جنبش سیاسی گسترده‌ای که دولت ترامپ پرچمدار آن است، می‌دانند؛ اما بیشترشان می‌گویند سیاست‌های درمانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سودی برای جوامع محلی آنها نداشته است.

🔺ایستادگی مارک کارنی در برابر ترامپ، زمزمه‌های جایزه صلح نوبل و «چهره سال» تایم را برای او به راه انداخته است

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سال ۲۰۲۶ با ایستادگی در برابر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، چهره‌ای جهانی پیدا کرده است. او مدتی کوتاه در بازار پیش‌بینی کالشی شانس نخست جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ بود، اما شواهدی عمومی وجود ندارد که نامش در فهرست محرمانه کمیته نوبل باشد.

🔺کنار گذاشتن سیاست «اول مسکن» از سوی ترامپ، برنامه‌های مقابله با بی‌خانمانی و بسیاری از مددجویان را دچار آشفتگی کرده است

دولت ترامپ سیاست‌ها و بودجه فدرال را از رویکرد «اول مسکن» که محور سیاست فدرال در قبال بی‌خانمانی بوده، دور می‌کند.

د هیل

🔺جمهوری‌خواهان در چندین موضوع از ترامپ فاصله می‌گیرند

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس به‌طور فزاینده‌ای در مجموعه‌ای از مسائل حساس از ترامپ جدا می‌شوند، به این امید که فاصله گرفتن از چهره نامحبوب حزب مانع از موج آبی در انتخابات میان‌دوره‌ای شود. چنین شکافی برای حزبی که بیش از یک دهه تقریباً هماهنگ با ترامپ حرکت کرده، بسیار غیرمعمول است.

🔺بودجه‌های هزینه نشده بهداشت و درمان در آستانه سقوط از پرتگاه

دولت ترامپ از هزینه کردن میلیارد‌ها دلار بودجه‌ای که کنگره برای برنامه‌های بهداشتی تصویب کرده خودداری کرده و با پایان سال مالی در روز چهارشنبه، این بودجه‌ها در خطر منقضی شدن قرار دارند. این اقدام که دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان آن را غیرقانونی می‌دانند، آزمونی جدی برای اراده کنگره در ایستادگی برابر ترامپ است.

🔺تون به دنبال نجات سه سناتور جمهوری‌خواه در معرض خطر است

جان تون، رهبر اکثریت سنا، با برنامه‌ریزی رأی‌گیری روز چهارشنبه درباره دو لایحه مربوط به گسترش مراکز داده هوش مصنوعی و معاملات سهام نمایندگان کنگره، می‌کوشد به سناتور‌های جمهوری‌خواه جان هیوستد، پیت ریکتس و دن سالیوان که در رقابت‌های دشواری قرار دارند، کمک سیاسی کند.

🔺سنا تلاش دموکرات‌ها برای الزام به ارائه گزارش درباره خشونت‌ها در کرانه باختری را متوقف کرد

سناتور‌های جمهوری‌خواه مانع طرح قطعنامه‌ای از سوی دموکرات‌ها شدند که دولت ترامپ را ملزم می‌کرد درباره خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در کرانه باختری گزارش دهد. این طرح وزارت خارجه را موظف می‌کرد درباره خشونت اسرائیل علیه شهروندان آمریکایی در کرانه باختری گزارش دهد یا کمک‌ها را متوقف کند.

وال‌استریت ژورنال

🔺ارتش آمریکا عراق را ترک می‌کند

درخواست عراق از ده‌ها هزار شبه‌نظامی برای تحویل سلاح‌هایشان، در درگیری‌ای که جنگ آمریکا با ایران به آن دامن زده، به نتیجه نرسیده است.

🔺با سخنان متمایل به سیاست انبساطی فدرال رزرو، بازده اوراق خزانه آمریکا کاهش یافت

بازده اوراق قرضه آمریکا و اروپا کاهش یافت؛ اظهارات ملایم مقام‌های فدرال رزرو همراه با عقب‌نشینی قیمت نفت، شرط‌بندی‌ها بر افزایش نرخ بهره را تضعیف کرد.

🔺با بهبود صادرات خلیج فارس، قیمت نفت بیشتر کاهش یافت

به گزارش گلدمن ساکس، صادرات نفت در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر احتمالاً به ۲۳٫۳ میلیون بشکه در روز رسیده که تقریباً با میانگین سال ۲۰۲۵ برابر است.

🔺یک نماینده دموکرات خواستار اطلاعات بیشتر درباره توافق‌های محرمانه شرکت‌های فناوری سازنده مراکز داده با مقام‌های محلی شد

جیمی راسکین، نماینده دموکرات، از آمازون، گوگل، متا و اوراکل اطلاعات خواسته است.

فاکس نیوز

🔺ارتش آمریکا خروج نیروهایش از عراق را پس از مأموریتی ۱۲ ساله تکمیل کرد

ارتش آمریکا خروج از پایگاه هوایی اربیل را به پایان رساند و با انتقال مقر فرماندهی به اردن، به عملیات «عزم راسخ» در عراق پایان داد.

🔺تحلیلگران تایوانی: نشست ترامپ و شی تغییری در سیاست‌ها ایجاد نکرد، اما آزمون اصلی در پیش است

تحلیلگران تایوانی بررسی می‌کنند که آیا شی جین‌پینگ امتیاز‌های پنهانی از ترامپ گرفته است یا نه؛ فروش تسلیحات و سفر مقام‌های ارشد آمریکایی آزمون‌های کلیدی پیش رو خواهند بود.

🔺شومر در شعار‌های انتخاباتی دموکرات‌ها از مقرون‌به‌صرفه بودن زندگی می‌گوید، اما راه‌حل‌های جمهوری‌خواهان برای مهار هزینه‌ها را کارشکنی می‌کند

دموکرات‌های سنا لوایح جمهوری‌خواهان درباره کاهش هزینه‌ها و اصلاح فرایند صدور مجوز‌ها را مسدود کردند؛ اقدامی که پرسش‌هایی درباره پیام انتخاباتی آنها درباره هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است.