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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامه ها و خبرگزاری های چین
خبرگزاری شینهوا
سپاه ایران: دیگر هیچ کشتی جنگی آمریکایی در خلیج فارس حضور ندارد.
شورای امنیت چهارمین دور رأیگیری غیررسمی درباره نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل را برگزار کرد.
چاینا دیلی
ترامپ گزارشها درباره پیشنهاد کاهش تحریمهای ایران را رد کرد.
قطر: تماسها برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا ادامه دارد.
پکن از ژاپن خواست به تعهدات سیاسی مشترک خود پایبند باشد.
چین و آمریکا پس از دیدار شی جینپینگ و ترامپ بر ادامه روابط و همکاری تأکید کردند.
گلوبال تایمز
چین ۱۰ نتیجه مذاکرات اقتصادی و تجاری اخیر با آمریکا را اعلام کرد.
دیپلماسی سران چین و آمریکا به تقویت روابط دو کشور کمک میکند.
چین: در صورت پیشبرد ابزار تجاری مشابه «۳۰۱» از سوی اروپا، پکن پاسخ مناسب خواهد داد.
هر چه جهان متلاطمتر میشود، اهمیت برخورداری از یک چین صلحآمیز بیشتر میشود.
چین از حفظ بندهای «کشورهای دشمن» در منشور سازمان ملل در برابر تلاشهای ژاپن دفاع کرد.
گارد ساحلی چین در آبهای شرق تایوان گشتزنی کرد.
سیجیتیان
تلاشهای میانجیگری قطر برای ایجاد پیشرفت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا با پیشرفت چندانی همراه نبوده است.
معاون فرمانده سپاه: توان موشکی، پهپادی و پدافندی ایران به سرعت در حال گسترش است.
سازمان ملل چهارمین رأیگیری غیررسمی درباره نامزدهای دبیرکلی آینده این سازمان را برگزار کرد.
دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاشهای جدید برای خلع سلاح هستهای شد.
ترامپ و مدیران شرکتهای هوش مصنوعی توافقی داوطلبانه درباره ایمنی این فناوری امضا کردند.
چین: ابزار تجاری پیشنهادی اروپا نمونهای از حمایتگرایی و یکجانبهگرایی است.
نشست جهانی اینترنت چین بر هوش مصنوعی متنباز تمرکز خواهد کرد.
روزنامه مردم
توسعه روابط و همکاریهای چین با کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنوب جهانی.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
• تصمیمات ۵گانه در نشست اضطراری صندوق مالی
• ورود هواپیمای آموزشی بومی «هورکوش» به ناوگان ارتش
• هشدار تند وزیر محیط زیست به نتانیاهو
سوزجو
• پذیرش استعفای معاون حزب حاکم توسط اردوغان
• صدور حکم بازداشت داماد معاون وزیر اقتصاد
صباح
• اردوغان: با کسانی که تسلیم هوای نفس خود شوند وداع میکنیم
• ضربه سنگین ژاندارمری به شبکه شرطبندی غیرقانونی
جمهوریت
• صدور حکم بازداشت و کنترل قضایی برای متهمان پرونده نفوذ مالی
• تکذیب بازگشت محدودیتهای مالی توسط دادستانی
ملیت
• افزایش شاخص اعتماد اقتصادی در ماه سپتامبر
فاناتیک
• اعتراض بیسابقه بازیکنان ایرلند به سرود ملی اسرائیل
• سقوط ترکیه به رتبه ۳۱ رنکینگ فیفا
• زلزله در ساختار داوری فوتبال کشور
دنیا
• تاسیس شورای نقدینگی و تصفیه صندوقها به ریاست معاون اول رئیسجمهور
• بینالمللی شدن رسوایی ۱۸ میلیارد دلاری صندوق سرمایهگذاری
• پیشنهاد نخستوزیر آلمان برای اصلاح اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
روزنامه داون
- پزشکیان: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد شکاف داخلی به دنبال تضعیف ایران هستند
- رهبر ایران بر مواضع خود پافشاری کرد؛ تهران مذاکره مستقیم با آمریکا را نمیپذیرد
- طرح مرتبط با صندوق بین المللی پول برای تقویت بازار اوراق بهادار به پول ملی در پاکستان ارائه شد
- ائتلاف تحت رهبری آمریکا ماموریت نظامی خود در عراق را پایان داد
روزنامه جنگ
- پادشاه مراکش برای نخستین بار یک زن را به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد
- سپاه پاسداران: ناوهای جنگی آمریکا از ورودی تنگه هرمز و خلیج فارس ۵۰۰ کیلومتر عقب نشینی کردهاند
- نخست وزیر پاکستان پس از سفر ۱۳ روزه به آمریکا و انگلیس به کشور بازگشت
- جنگ ایران هزینه واردات سوخت و انرژی اتحادیه اروپا را بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش داد
دیلی پاکستان
- عراقچی: ۷ شرط ایران برای آمریکا منتقل شده است؛ ترامپ میگوید ایران نباید سلاح هستهای بسازد
- اختلافات در حزب تحریک انصاف پاکستان بر سر راهپیمایی به مست پایتخت؛ سروزیر ایالت خیبرپختونخوا بر موضع خود پافشاری میکند
- آمریکا برای جلوگیری از انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران، دو نهاد روسی و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد
- اکسیوس: میانجیگری قطر برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است
- قیمت نفت خام از ۱۰۳ دلار در هر بشکه عبور کرد