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آیت الله فلاحتی در دیدار با نخبگان گفت: استفاده از ظرفیتهای نخبگان در همه امور منجر به بالندگی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست با تعدادی از نخبگان گیلانی که به مناسبت ده مهر روز ملی نخبگان برگزار شد گفت: بهره گیری از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران در همه عرصهها منجر به بالندگی کشور خواهد شد و مسیر پیشرفت را هموارتر خواهد کرد.
آیت الله رسول فلاحتی به پیشینه ایرانیان در تولید علم و دانش هم اشاره کرد و گفت: دانشمندان ایرانی از قرنها پیش با تولید علم و دانش، گوی سبقت را از دیگر کشورها ربودند و در علوم مختلف سر آمد بوده و همچنان هم هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید گفتمانهای نخبگان و هیئتهای اندیشه ورز در جامعه گسترش یابد افزود: همین گفتمانها باعث میشود ایده به اراده تبدیل شده و این امر منجر به بهره گیری از ظرفیت این قشر اثرگذار از جامعه خواهد شد.
رفع دغدغههای افراد نخبه و تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان از دیگر مواردی بود که نماینده ولی فقیه در گیلان بر آن تاکید کرد.
فرهاد شیرینی رئیس بنیاد نخبگان گیلان هم در این نشست با اشاره به سند راهبردی این بنیاد گفت: شناسایی جامعه نخبگان، کمک به توانمند سازی آنان و اثر بخشی نخبگان در جامعه از اهداف این سند است که تلاش میکنیم در گیلان آن را محقق کنیم.
در این نشست همچنین تعدادی از نخبگان گیلانی دغدغهها و نظرات خود را مطرح کردند.