ناشران و اهالی فرهنگ در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه به طرح چالش‌های حوزه نشر پرداختند.

طرح چالش‌های حوزه نشر، در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه

طرح چالش‌های حوزه نشر، در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تعدادی از ناشران و فعالان حوزه نشر کشور با سیدحمید پرومحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش دیدار کردند.

در این جلسه علاوه بر سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن جوادی معاون فرهنگی و ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب، ناصر افشارپور رئیی دفنتر توسعه کمتاب و کتابخوانی، شهاب دارابیان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و جمعی از دیگر مسئولان این معاونت حضور داشتند.

ناشرانی، چون ققنوس، چشمه، قدیانی، ثالث، دارلاکتب الاسلامیه، پخش گسترش، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس تعاونی ناشران آشنا و دیگر انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی حوزه نشر حضور داشتند و به بیان مهمترین چالش‌های این حوزه پرداختند.

در دیدار ناشران با پورمحمدی ۳ موضوع اصلی محور بحث قرار گرفت، نخست، بحث برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و تامین بودجه دوم چالش‌های پیش روی تامین کاغذ برای ناشران و سوم نیز هم‌اندیشی برای رفع برخی مسائل کلان نشر از جمله در نظر گرفتن ردیف مشخص در بودجه برای یارانه فرهنگی.

پیش‌تر و در جریان تعامل وزارت ارشاد با سازمان برنامه و بودجه یارانه‌هایی از جمله بودجه ۱۰ میلیاردی برای حمایت از انتشار و ترجمه کتاب‌های ایرانی (طرح فلوشیپ) تامین شده بود.

اتخاذ تصمیمات حمایتی در سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار نشر و کاهش دغدغه‌های زیرساختی ناشران منجر شود. تحقق ردیف بودجه مشخص برای یارانه‌های فرهنگی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در تأمین کاغذ، از مطالبات کلیدی است که در صورت عملیاتی‌شدن، می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده نشر ترسیم کند.