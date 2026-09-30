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ناشران و اهالی فرهنگ در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه به طرح چالشهای حوزه نشر پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تعدادی از ناشران و فعالان حوزه نشر کشور با سیدحمید پرومحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش دیدار کردند.
در این جلسه علاوه بر سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن جوادی معاون فرهنگی و ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب، ناصر افشارپور رئیی دفنتر توسعه کمتاب و کتابخوانی، شهاب دارابیان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و جمعی از دیگر مسئولان این معاونت حضور داشتند.
ناشرانی، چون ققنوس، چشمه، قدیانی، ثالث، دارلاکتب الاسلامیه، پخش گسترش، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس تعاونی ناشران آشنا و دیگر انجمنها و تشکلهای تخصصی حوزه نشر حضور داشتند و به بیان مهمترین چالشهای این حوزه پرداختند.
در دیدار ناشران با پورمحمدی ۳ موضوع اصلی محور بحث قرار گرفت، نخست، بحث برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و تامین بودجه دوم چالشهای پیش روی تامین کاغذ برای ناشران و سوم نیز هماندیشی برای رفع برخی مسائل کلان نشر از جمله در نظر گرفتن ردیف مشخص در بودجه برای یارانه فرهنگی.
پیشتر و در جریان تعامل وزارت ارشاد با سازمان برنامه و بودجه یارانههایی از جمله بودجه ۱۰ میلیاردی برای حمایت از انتشار و ترجمه کتابهای ایرانی (طرح فلوشیپ) تامین شده بود.
اتخاذ تصمیمات حمایتی در سازمان برنامه و بودجه میتواند به ایجاد ثبات در بازار نشر و کاهش دغدغههای زیرساختی ناشران منجر شود. تحقق ردیف بودجه مشخص برای یارانههای فرهنگی و اتخاذ سیاستهای حمایتی در تأمین کاغذ، از مطالبات کلیدی است که در صورت عملیاتیشدن، میتواند چشمانداز روشنتری برای آینده نشر ترسیم کند.