به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رضا مهرجویی گفت: در نیمه نخست امسال ۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار از طریق گمرک‌های استان بوشهر به ۳۳ کشور صادر شده است.

وی صادرات کالا‌های استان را در ۳ گروه میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالا‌ها اعلام کرد و افزود: بیشترین حجم کالا‌های صادراتی با حدود ۶ میلیون تن، مربوط به محصولات پتروشیمی بوده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر عنوان کرد: در مدت یاد شده، در مجموع ۱۲۹ کالای مختلف از گمرکات استان بوشهر به ۳۳ کشور جهان از جمله چین، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، روسیه، سریلانکا، سنگاپور، مالزی و برخی از کشور‌های حوزه خلیج فارس ارسال شده است.

وی ادامه داد: عمده کالا‌های صادر شده شامل محصولات پتروشیمی، انواع گاز‌های مایع، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو و انواع سنگ بوده است.

مهرجویی در ادامه به وضعیت واردات پرداخت و اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۳۹ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۶۷۵ هزار دلار از طریق گمرک‌های استان بوشهر وارد کشور شده است.

وی با اشاره به ترکیب کالا‌های وارداتی، عنوان کرد: این کالا‌ها بیشتر شامل اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، خودروی سواری، ماژول نمایشگر، قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، دیزل ژنراتور برق، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، رادیاتور کمپرسور صنعتی و متعلقات و انواع پمپ و واتر پمپ خودرو بوده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر مبدا کشور‌های طرف معامله در حوزه واردات را برشمرد و گفت: این کالا‌ها بیشتر از کشور‌های چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، تایلند، مالزی و دانمارک وارد کشور شده‌اند.