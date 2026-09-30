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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از کاهش تخلفات اضافهبار و رشد محسوس مراجعات ناوگان به مراکز معاینه فنی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اعلام آمارهای مقایسهای عملکرد این معاونت در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای صیانت از ابنیه فنی و آسفالت راهها و همچنین ارتقای ضریب ایمنی تردد، گشتهای نظارتی کنترل تناژ در سطح محورهای مواصلاتی استان تشدید شد که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: طی این مدت، تعداد تخلفات اضافهبار از ۷۳۴ مورد به ۴۶۴ مورد کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۳۷ درصدی است؛ همچنین مجموع اضافهتناژ شناساییشده نیز با کاهش ۳۲ درصدی از ۲ هزار و ۱۶ تن به یک هزار و ۳۷۴ تن رسید.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی ناوگان عمومی بیان کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۵۷ هزار و ۱۴۲ خودرو به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۰ درصدی است و ارتقای حساسیت رانندگان نسبت به سلامت فنی ناوگان را نشان میدهد.
غزیعلی همچنین به وضعیت صدور مجوزهای ترافیکی اشاره کرد و گفت: تعداد پروانههای عبور ترافیکی صادره برای بارهای غیرمعمول و ترافیکی نیز با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده و از ۱۸ هزار و ۴۵۵ فقره در ششماهه نخست سال گذشته، به ۱۵ هزار و ۶۲۹ فقره در سال جاری رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای پایش و کنترل دروازهای با همکاری پلیس راه استان بهصورت مستمر ادامه دارد تا شاهد تردد ناوگانی ایمن، استاندارد و قانونمدار در سطح جادههای خوزستان باشیم.