مدیر دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای استان البرز، با تأکید بر ضرورت تربیت نیرو‌های متخصص، اعلام کرد: هدف این دوره تبدیل دانش نظری به مهارت‌های کاربردی برای آموزش نظام‌مند سواد رسانه‌ای به گروه‌های مختلف جامعه است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد توکل گفت: این دوره ۶۰ ساعته که با همکاری انجمن سواد رسانه‌ای ایران برگزار می‌شود، رویکردی مهارت‌محور دارد و در ۵۲ ساعت به‌صورت برخط و ۸ ساعت به‌صورت حضوری dilaksanakan می‌گردد. در بخش حضوری، شرکت‌کنندگان از طریق متد Micro-teaching، توانایی انتقال مفاهیم و ارتباط با مخاطب را به صورت عملی به چالش می‌کشند.

سرفصل‌های این دوره شامل مباحث پیشرفته‌ای نظیر روان‌شناسی رسانه، اقتصاد توجه، پدافند شناختی، سواد داده و به‌ویژه هوش مصنوعی (شامل دیپ‌فیک و سوگیری الگوریتمی) است. هدف از این آموزش‌ها، ایجاد نگاهی انتقادی به خروجی‌های رسانه‌ای و توانمندسازی مربیان در تشخیص اخبار جعلی و اعتبارسنجی منابع است.

مدیر دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای استان البرز با اشاره به استقبال گسترده مدیران روابط عمومی و فعالان رسانه‌ای، هدف نهایی این طرح را ایجاد شبکه‌ای از مربیان آموزش‌دیده در استان البرز دانست تا آموزش سواد رسانه‌ای از تمرکز در پایتخت خارج شده و به صورت گسترده در سطح استان توسعه یابد.