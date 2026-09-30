پخش زنده
امروز: -
۱۵۰ آتشنشان در ۶ پایگاه شهر ساری به شهروندان خدمت میکنند و سالانه ۴ هزار و ۸۰۰ مأموریت آتشنشانی ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۱۵۰ آتشنشان در ۶ پایگاه شهر ساری، سالانه ۴ هزار و ۸۰۰ مأموریت برای امدادرسانی و تأمین ایمنی شهروندان انجام میدهند.
روز گذشته، هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی بود؛ مناسبتی که فرصتی برای یادآوری فداکاری آتشنشانان، ترویج فرهنگ ایمنی و توجه بیشتر به پیشگیری از حوادث به شمار میرود.
این روز در سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با هدف ترویج ایمنی، پیشگیری از حوادث، آموزش همگانی و حفاظت از سرمایههای ملی نامگذاری شد.
هفتم مهر همچنین یادآور آتشنشانانی است که در جریان بمباران پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۵۹، هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش به شهادت رسیدند.
نام آتشنشانان شهید در سالهای بعد نیز با حوادث مختلف گره خورد؛ از جمله حادثه ساختمان پلاسکو در ۳۰ دی ۱۳۹۵ که به شهادت ۱۶ آتشنشان انجامید.
اکنون در ساری، آتشنشانان در ۶ پایگاه آماده خدمترسانی به شهروندان هستند و سالانه ۴ هزار و ۸۰۰ مأموریت را انجام میدهند.
توجه به آموزش همگانی، رعایت اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث، در کنار آمادگی نیروهای آتشنشانی، از عوامل مؤثر در کاهش خسارتهای ناشی از حوادث است.
گزارش از بنیامین مرشدی