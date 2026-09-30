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فیلم سینمایی «گردنبند شبح» از شبکه نمایش و مستند «ابرار» از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم کره ای «گردنبند شبح» به کارگردانی و نویسندگی هوانگ این هو، امشب ساعت ۲۳ پخش و پنج شنبه ۹ مهر ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش میشود.
ماجراهای این فیلم درباره دختری به نام یو-ری است که از زمان تحصیل در دبیرستان، ارواح را میدیده و اتفاقاتی برایش روی میداده است. او اکنون تنها زندگی میکند و میکوشد با هیچ کس ارتباط نداشته باشد. پسری شعبده باز به نام جو-گو تلاش میکند به دنیای وی نفوذ کند.
سون یه جین، لی مین کی، پارک چول مین، کیم هیون سوک و لی میدو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
مستند «ابرار» در ادامه روایت زندگی عالمان، عارفان و جهادگران عرصه علم و تقوا، این هفته با نگاهی به زندگی، اندیشه و مسیر علمی و عرفانی «منوچهر صدوقی»، پژوهشگر و مدرس حکمت و عرفان اسلامی، از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
منوچهر صدوقی، متخلص به «سُها»، متولد سال ۱۳۲۷ در اردبیل است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق قضائی تا مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران ادامه داد و سپس به فراگیری فلسفه و عرفان اسلامی پرداخت.
صدوقی سُها در کنار فعالیت حرفهای خود در حوزه وکالت دادگستری، در برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه ادیان و مذاهب قم و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تدریس حکمت اسلامی اشتغال دارد.
از او همچنین آثار مختلفی در حوزههای فلسفه، عرفان، ادبیات، موسیقی و هنر منتشر شده است، آثاری که بخشی از دغدغههای علمی و پژوهشی او در حوزههای مختلف علوم انسانی و معارف را بازتاب میدهد.
مجموعه مستند «ابرار» از تولیدات گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف به تهیهکنندگی و کارگردانی «امید ملکوتی» با هدف معرفی شخصیتهای دینی و عرفانی معاصر و عالمانی تولید شده است که سالهای عمر خود را در مسیر تعلیم، تبلیغ و ترویج معارف اسلامی سپری کردهاند. این مجموعه با رویکردی تحقیقی، تلاش دارد ابعاد کمتر دیدهشده حیات علمی و عملی این بزرگان را بازخوانی کند و نسل امروز را با الگوهای علمی و معنوی حوزههای علمیه آشنا سازد.
مستند «ابرار» پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۸:۴۵ پخش و روز بعد ساعت ۲۰:۳۰ بازپخش می شود.