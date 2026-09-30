کشف اموال مسروقه از متهم سابقهدار در منطقه هفتچنار
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف مجموعهای از اموال و ابزارهای مشکوک به سرقت از یک فرد سابقهدار در محدوده هفتچنار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ محمد مقدسی گفت: ساعت ۶:۳۰ صبح، مأموران کلانتری ۱۱۱ هفتچنار در راستای اجرای مأموریتهای پیشگیرانه و کنترل حوزه استحفاظی، هنگام گشتزنی در محدوده خیابان کمیل، نبش پارک باباییان، به فردی که به شکل مشکوکی در حال تردد بود، مظنون شده و وی را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران برای بررسی موضوع، وسایل همراه این فرد را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان آن، دو دستگاه دینام کولر، یک دستگاه پروژکتور، حدود نیم کیلوگرم سیم مسی آبشده، یک جفت کتانی، مقداری کابل برق شماره ۴ دو سر، یک عدد شیر آب، یک دستگاه پیچگوشتی، یک عدد آچار ۱۲ و ۱۴، یک عدد فیوز برق و یک دستهکلید هفتتایی کشف شد.
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به نوع و تنوع اقلام کشفشده، احتمال سرقتی بودن اموال مطرح شد و بررسی منشأ آنها و ارتباط احتمالی این اقلام با سرقتهای رخداده در محدوده در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ مقدسی تصریح کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد فرد بازداشت شده دارای سابقه سرقت است و به همین دلیل، برای انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن منشأ دقیق اموال مکشوفه به مقر انتظامی منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در جریان گشتزنیهای هدفمند و اجرای طرحهای پیشگیرانه، با هوشیاری و دقت، موارد و افراد مشکوک را تحت بررسی قرار میدهند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم، اموال احتمالی سرقتی نیز شناسایی و کشف شود.
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: تحقیقات برای مشخص شدن منشأ اموال کشفشده و بررسی ارتباط احتمالی متهم با سرقتهای رخداده ادامه دارد و پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.