بورس کالای ایران در معاملات امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، میزبان عرضه بیش از ۳۶۶ هزار تن انواع کالا‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از آن به محصولات فولادی و فرآورده‌های معدنی اختصاص دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۲۰۷ هزار و ۲۳۴ تن محصول شامل ۱۰۸ هزار و ۸۱۰ تن سیمان، ۴۴ هزار و ۳۶۱ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۵ هزار تن کلینکر، ۴ هزار و ۳۰۰ تن مس، ۲ هزار و ۱۵۰ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار تن گوگرد، ۵۱۳ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی میزبان عرضه ۱۱۱ هزار و ۶۳ تن محصول است. ۱۱۰ هزار و ۵۵۰ تن فولاد، ۲۷۰ تن قیر آند آلومینیوم، ۲۰۵ تن مس و ۳۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۴۶ هزار و ۷۵۰ تن محصول شامل ۳۹ هزار و ۳۳۹ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار تن قیر و یک هزار و ۴۱۱ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه یک هزار و ۴۷۱ تن محصول است.