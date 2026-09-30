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دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شیراز با تاکید بر نقش کتابخانهها در تعاملات اجتماعی، خبر تدوین و ابلاغ طرح «کتابخانه برای همه» را از سوی این نهاد اعلام کرد.
نشست «سطر و سکانس» با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شیراز برگزار شد. در این برنامه ضمن بررسی نقش کتابخانهها در تعاملات اجتماعی، خبر تدوین و ابلاغ طرح «کتابخانه برای همه» از سوی این نهاد اعلام شد.
نشست «سطر و سکانس» با محوریت نمایش و گفتوگوی فیلم سینمایی «اتاق مطالعه» (The Reading Room)، در پردیس سینمایی نگین شیراز برگزار شد.
این نشست با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، جمعی از مدیران، بیژن کیا؛ منتقد سینما، کتابداران و دانشجویان همراه بود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این نشست با تأکید بر ظرفیت کتابخانهها به عنوان زیرساخت اجتماعی گفت: کتابخانه میتواند فضایی اجتماعمحور باشد که گروههای سنی مختلف و علایق گوناگون را پوشش دهد.
وی افزود: نوع حضور و تعامل افراد در کتابخانه از ساختار حاکم بر آن اهمیت بیشتری دارد و کتابخانه باید زمینه شکلگیری و تقویت تعاملات انسانی را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انجام یک پژوهش میدانی درباره نوجوانان اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد نوجوانانی که در محیط خانواده با کتاب آشنا شدهاند، ارتباط مؤثرتری با کتابخانهها برقرار میکنند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان از تدوین و ابلاغ طرح «کتابخانه برای همه» خبر داد و تأکید کرد که کتابخانهها با قرارگیری در متن جامعه میتوانند بر زندگی افراد تأثیرگذار باشند و زمینه فعالیتهای فرهنگی متنوعی را فراهم کنند.