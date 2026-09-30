رئیس بیمارستان بعثت همدان گفت: از سال ۱۳۹۲ و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مرکز کاشت حلزون در این استان افتتاح شده و تاکنون برای هزار و ۳۰۰ نفر پرونده تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ روح‌الله عباسی افزود: از این تعداد، ۵۸۴ مورد کاشت حلزون انجام شده و هم اکنون هم ۱۲ نفر در نوبت انجام این عمل قرار دارند.

او تصریح کرد: پیش از راه‌اندازی این مرکز، کودکان دارای کم‌شنوایی شدید و عمیق ناچار بودند برای دریافت خدمات کاشت حلزون به بیمارستان‌های دیگر شهر‌های کشور مراجعه کنند؛ موضوعی که رفت‌وآمد و هزینه‌های قابل توجهی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کرد.

رئیس بیمارستان بعثت همدان با تأکید بر اهمیت زمان در درمان کودکان دارای کم‌شنوایی عمیق گفت: در این کودکان، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و خانواده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز تخصصی کاشت حلزون مراجعه کنند تا امکان دستیابی به بهترین نتایج درمانی و توانبخشی فراهم شود.

روح‌الله عباسی افزود: بخشی از هزینه‌های مربوط به کاشت حلزون از طریق سازمان بهزیستی و بیمه‌ها تأمین می‌شود، اما با توجه به هزینه‌های درمان، توانبخشی و سایر خدمات مورد نیاز، همچنان به حمایت‌های بیشتر دولت، خیران و نهاد‌های مردمی نیاز داریم.

او تصریح کرد: تداوم حمایت از مراکز کاشت حلزون می‌تواند دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی را تسهیل کرده و از تحمیل هزینه‌ها و مشکلات ناشی از مراجعه به شهر‌های دیگر جلوگیری کند.