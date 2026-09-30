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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از آغاز برداشت سیبزمینی در مزارع استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود تولید این محصول امسال از ۲۷۲ هزار تن فراتر رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی اربطی گفت: عملیات برداشت سیبزمینی در استان آغاز شده و تا آبانماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول افزود: امسال ۶ هزار و ۶۴۵ هکتار از اراضی استان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته است؛ محصولی که در تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصاد کشاورزی منطقه نقش مهمی دارد.
اربطی با بیان اینکه برداشت انجامشده تاکنون، بهجز کشتهای تابستانه شهرستان طارم، به ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است، گفت: عملکرد مزارع برداشتشده در این بخش بین ۴۳ تا ۴۴ تن در هکتار برآورد میشود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: هزار و ۴۵۰ هکتار از سطح زیر کشت سیبزمینی استان به کشت تابستانه در شهرستان طارم اختصاص دارد که برداشت آن در مردادماه انجام شد. تولید این بخش حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده و میانگین عملکرد آن به ۳۰ تن در هکتار رسیده است.
وی با اشاره به روند برداشت و سطح زیر کشت موجود، پیشبینی کرد مجموع تولید سیبزمینی استان زنجان امسال از ۲۷۲ هزار تن فراتر رود.