به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی اربطی گفت: عملیات برداشت سیب‌زمینی در استان آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول افزود: امسال ۶ هزار و ۶۴۵ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است؛ محصولی که در تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصاد کشاورزی منطقه نقش مهمی دارد.

اربطی با بیان اینکه برداشت انجام‌شده تاکنون، به‌جز کشت‌های تابستانه شهرستان طارم، به ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است، گفت: عملکرد مزارع برداشت‌شده در این بخش بین ۴۳ تا ۴۴ تن در هکتار برآورد می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: هزار و ۴۵۰ هکتار از سطح زیر کشت سیب‌زمینی استان به کشت تابستانه در شهرستان طارم اختصاص دارد که برداشت آن در مردادماه انجام شد. تولید این بخش حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده و میانگین عملکرد آن به ۳۰ تن در هکتار رسیده است.

وی با اشاره به روند برداشت و سطح زیر کشت موجود، پیش‌بینی کرد مجموع تولید سیب‌زمینی استان زنجان امسال از ۲۷۲ هزار تن فراتر رود.